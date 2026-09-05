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Головна Київ Пошкоджені АЗС, склади та будинки: наслідки обстрілу Київщини

Пошкоджені АЗС, склади та будинки: наслідки обстрілу Київщини

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5 вересня 2026 11:04
Ткаченко розповів про наслідки атаки РФ на Київщину
Пожежа та руйнування внаслідок атаки РФ на Київщину. Фото: ДСНС Київщини

Протягом 4 вересня ворог атакував Київщину ударними безпілотниками. У п’яти районах області зафіксували пошкодження загалом 28 об’єктів. У Бориспільському районі постраждали дві жінки, а вранці 5 вересня атаки на область продовжилися.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення очільника Київської обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка у суботу, 5 вересня.

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Які об’єкти пошкоджені на Київщині внаслідок обстрілу

Протягом 4 вересня пошкодження зафіксували у п’яти районах Київщини. Загалом пошкоджено 28 об’єктів внаслідок російських ударів.

Серед них — складські приміщення, заклади освіти, приватні будинки, багатоповерхівки, транспортні засоби, обладнання автозаправних станцій та адміністративне приміщення.

У Бориспільському районі постраждали дві жінки. Вони отримали необхідну медичну допомогу в лікарні, а надалі лікуватимуться амбулаторно.

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Наслідки ранкових атак 5 вересня

Вранці 5 вересня ворожі атаки на Київщину продовжилися.

У Фастівському районі пошкоджено два приватні будинки, в Обухівському — два. Ще один приватний будинок пошкоджено у Бориспільському районі.

На місцях працюють усі необхідні служби. Вони ліквідовують наслідки атак, фіксують пошкодження та допомагають людям.

Тимур Ткаченко подякував захисникам неба за роботу та захист Київщини.

Очільник Київської ОВА також закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час небезпеки перебувати в укриттях.

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Скриншот повідомлення Тимура Ткаченка/Telegram

Новини.LIVE інформували, що внаслідок масованої атаки РФ на Київщину 5 вересня 2026 року в Бучанському районі загорілося складське приміщення. А під час гасіння ворог завдав повторного удару. Травмовано двох людей, 15 мешканців будинку евакуювали.

Новини.LIVE також повідомляли, що у ніч проти 5 вересня внаслідок атаки РФ у Борисполі пошкоджено дах та верхній поверх 9-поверхового будинку. В одній із квартир і на даху виникли пожежі. Двох жінок з акубаротравмою та закритою травмою грудної клітини госпіталізували до місцевої лікарні.

Київ Київська область обстріли війна в Україні атака Тимур Ткаченко
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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