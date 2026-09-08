Обстрел Киевской области 7 сентября — подверглись нападению предприятия, сгорели грузовики

Спасатели тушат пожар. Фото: t.me/dsns_telegram

В понедельник вечером, 7 сентября, россияне в очередной раз нанесли удар по Киевской области с помощью дронов. Под ударом врага оказались предприятия, грузовые автомобили и не только.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт ГСЧС Украины.

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Последствия обстрела Киевской области вечером 7 сентября

В своем Telegram сотрудники ГСЧС сообщили, что россияне атаковали дронами Бориспольский и Фастовский районы Киевской области.

"В Бориспольском районе возникли пожары на промышленных предприятиях. На одном из них огонь уничтожил семь грузовых автомобилей. Также враг дважды атаковал здание одного из логистических комплексов", — говорится в сообщении.

В свою очередь спасатели оперативно прибыли на места происшествий и ликвидировали возгорания. Сейчас пожаров уже нет.

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Пост ГСЧС о последствиях атаки. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, 6 сентября в Фастовском районе Киевской области в результате удара РФ возник пожар на объекте инфраструктуры. Спасателям пришлось работать по нескольким направлениям одновременно, чтобы не допустить распространения огня на другие объекты.

Также мы писали, что враг атаковал Киевскую область в течение 4 сентября и в ночь на 5 сентября. В результате обстрела были повреждены АЗС, склады и дома.