На Киевщине из-за атаки РФ горели дома, ранен ребенок

Последствия атаки. Фото: Нацполиция

Российские войска в ночь на пятницу, 17 января, совершили очередную атаку дронами на Киевскую область. В результате обстрела повреждены частный дом и автомобиль, пострадал ребенок.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киевщины в Telegram.

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Атака на Киевщину 17 января

По состоянию на восемь утра в результате падения обломков в одном из районов Киевщины повреждены частный дом и автомобиль. Также известно о пожаре в двухэтажном помещении, в котором расположены заведения общественного питания — возгорание ликвидировали.

Последствия атаки. Фото: Нацполиция

Последствия атаки. Фото: Нацполиция

Из-за обстрела 12-летний мальчик получил ранение ноги, его госпитализировали. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники группы реагирования патрульной полиции и взрывотехники.

Следственные начнут уголовное производство по фактам военных преступлений.

Скриншот поста полиции

Напомним, вчера вечером на Киевщине раздавались взрывы в результате работы ПВО по российским дронам.

А в ночь на 16 января Россия очередной раз атаковала Украину с помощью 55 ударных дронов. Силы ПВО сбили 34 БпЛА в небе над областями.