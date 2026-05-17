РФ атакувала Київщину: пошкоджено підприємство та будинки

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ.

У неділю, 17 травня, російські окупанти безпілотниками атакували Київську область. В регіоні лунали потужні вибухи. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано руйнування будинків та будівлі автотранспортного підприємства.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення очільника Київської ОВА Миколи Калашника.

Наслідки атаки РФ на Київщину 17 травня

Внаслідок ворожої атаки в Броварському районі пошкоджено будівлю автотранспортного підприємства та два приватні будинки. За попередніми даними, постраждалих серед мирного населення немає.

На місцях працюють профільні служби, які фіксують наслідки атаки та організовують допомогу мешканцям пошкоджених осель.

Влада закликає жителів Київської області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час загроз обов’язково перебувати в укриттях або безпечних місцях.

Скриншот повідомлення Калашника/Telegram

Новини.LIVE інформували, що нещодавно іноземним дипломатам показали наслідки масованого російського обстрілу Києва в ніч проти 14 травня. Вони відвідали багатоповерхівку в Дарницькому районі, де ракета знищила цілий під’їзд житлового будинку. Внаслідок атаки загинули 24 людини, ще 48 отримали поранення.

Новини.LIVE також писали, що 15 травня Володимир Зеленський відвідав зруйнований російським ударом житловий будинок у Києві, де загинули 24 людини. Президент вшанував пам’ять жертв, серед яких були троє дітей, та висловив співчуття їхнім родинам.