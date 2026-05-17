РФ атаковала Киевскую область: повреждены предприятие и дома

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС

В воскресенье, 17 мая, российские оккупанты беспилотниками атаковали Киевскую область. В регионе раздавались мощные взрывы. В результате вражеского обстрела зафиксировано разрушение домов и здания автотранспортного предприятия.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение главы Киевской ОВА Николая Калашника.

Последствия атаки РФ на Киевскую область 17 мая

В результате вражеской атаки в Броварском районе повреждено здание автотранспортного предприятия и два частных дома. По предварительным данным, пострадавших среди мирного населения нет.

На местах работают профильные службы, которые фиксируют последствия атаки и организуют помощь жителям поврежденных домов.

Власти призывают жителей Киевской области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время угроз обязательно находиться в укрытиях или безопасных местах.

Скриншот сообщения Калашника/Telegram

Новини.LIVE информировали, что недавно иностранным дипломатам показали последствия массированного российского обстрела Киева в ночь на 14 мая. Они посетили многоэтажку в Дарницком районе, где ракета уничтожила целый подъезд жилого дома. В результате атаки погибли 24 человека, еще 48 получили ранения.

Новини.LIVE также писали, что 15 мая Владимир Зеленский посетил разрушенный российским ударом жилой дом в Киеве, где погибли 24 человека. Президент почтил память жертв, среди которых были трое детей, и выразил соболезнования их семьям.