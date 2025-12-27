Обстрел Киевской области 27 декабря - пострадал водитель, повреждено жилье

Бригада скорой помощи. Иллюстративное фото: itmed.org

Россияне в ночь на 27 декабря в очередной раз атаковали Киевскую область. Враг снова целенаправленно атаковал объекты критической инфраструктуры, жилье людей и есть пострадавший.

Об этом в Telegram сообщает начальник Киевской ОВА Николай Калашник.

Реклама

Читайте также:

Последствия атаки РФ по Киевской области в ночь на 27 декабря

"К сожалению, есть пострадавший человек. Житель Ивано-Франковской области во время атаки находился за рулем грузовика и получил осколочные ранения спины. Он госпитализирован в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — говорится в сообщении.

Также Николай Калашник отдельно проинформировал о последствиях атаки по одному из городов и районов. В частности:

в Вышгороде повреждены окна в многоэтажке;

в Бориспольском районе повреждены помещения производства и два автомобиля;

в Бучанском районе произошел пожар на территории строительства.

в Обуховском районе повреждено помещение коммунального предприятия одной из громад.

Напомним, что враг этой ночью дважды атаковал Киев ракетами. Россияне запускали по меньшей мере баллистику и аэробаллистические ракеты "Кинжал".

Также мы писали, что после ракетной атаки, в Киеве в течение всей ночи и утром раздаются взрывы из-за дроновую атаку.