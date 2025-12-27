Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев РФ атаковала Киевщину — повреждено жилье, есть пострадавший

РФ атаковала Киевщину — повреждено жилье, есть пострадавший

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 06:19
Обстрел Киевской области 27 декабря - пострадал водитель, повреждено жилье
Бригада скорой помощи. Иллюстративное фото: itmed.org

Россияне в ночь на 27 декабря в очередной раз атаковали Киевскую область. Враг снова целенаправленно атаковал объекты критической инфраструктуры, жилье людей и есть пострадавший

Об этом в Telegram сообщает начальник Киевской ОВА Николай Калашник.

Реклама
Читайте также:

Последствия атаки РФ по Киевской области в ночь на 27 декабря

"К сожалению, есть пострадавший человек. Житель Ивано-Франковской области во время атаки находился за рулем грузовика и получил осколочные ранения спины. Он госпитализирован в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — говорится в сообщении.

Также Николай Калашник отдельно проинформировал о последствиях атаки по одному из городов и районов. В частности:

  • в Вышгороде повреждены окна в многоэтажке;
  • в Бориспольском районе повреждены помещения производства и два автомобиля;
  • в Бучанском районе произошел пожар на территории строительства.
  • в Обуховском районе повреждено помещение коммунального предприятия одной из громад.

Напомним, что враг этой ночью дважды атаковал Киев ракетами. Россияне запускали по меньшей мере баллистику и аэробаллистические ракеты "Кинжал".

Также мы писали, что после ракетной атаки, в Киеве в течение всей ночи и утром раздаются взрывы из-за дроновую атаку.

пожар Киевская область обстрелы война в Украине разрушения пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации