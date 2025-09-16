Логістичний центр Епіцентр атакувала Росія 16 вересня

Пожежа логістичного центру "Епіцентру". Фото: ДСНС

Російські війська у ніч проти 16 вересня завдали удару по логістичному центрі компанії "Епіцентр" на Київщині. Трапилася масштабна пожежа, яку зараз намагаються загасити.

Про це повідомили в компанії "Епіцентр" та ДСНС України.

Обстріл логістичного центру "Епіцентру"

В компанії розповіли, що сьогодні окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі України. В результаті під ворожим вогнем опинився логістичний центр компанії "Епіцентр" на Київщині. На місці сталася масштабна пожежа, яку зараз намагаються локалізувати рятувальники.

Відомо, що загиблих та постраждалих немає. Однак компанія зазнала сильних втрат. В "Епіцентрі" нагадали, що за час повномасштабної війни було знищено десятки об'єктів мережі у різних регіонах України. Згідно з оцінками незалежних експертів, загальна сума збитків групи компаній "Епіцентр", спричинених військовою агресією, вже перевищила 1 млрд доларів.

Масштабна пожежа в Епіцентрі. Фото: ДСНС

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС

Авіація гасить пожежу. Фото: ДСНС

"Ворог свідомо нищить бізнес, який щодня працює для українців, забезпечуючи їх товарами першої потреби. Попри ці удари ми залишаємося на своєму місці, тримаємося та працюємо для країни", — сказали в компанії.

Нагадаємо, 16 вересня Росія вдарила по рятувальниках на Київщині. Ворожий безпілотник спричинив пожежу на автостоянці біля торгівельного центру.

Також була пожежа на промисловому об'єкті у Фастівському районі. Рятувальники вже її ліквідували та показали наслідки.