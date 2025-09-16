Логистический центр Эпицентр атаковала Россия 16 сентября

Пожар логистического центра "Эпицентра". Фото: ГСЧС

Российские войска в ночь на 16 сентября нанесли удар по логистическому центру компании "Эпицентр" в Киевской области. Случился масштабный пожар, который сейчас пытаются потушить.

Об этом сообщили в компании "Эпицентр" и ГСЧС Украины.

Обстрел логистического центра "Эпицентра"

В компании рассказали, что сегодня оккупанты нанесли удар по гражданской инфраструктуре Украины. В результате под вражеским огнем оказался логистический центр компании "Эпицентр" в Киевской области. На месте произошел масштабный пожар, который сейчас пытаются локализовать спасатели.

Известно, что погибших и пострадавших нет. Однако компания понесла сильные потери. В "Эпицентре" напомнили, что за время полномасштабной войны были уничтожены десятки объектов сети в разных регионах Украины. Согласно оценкам независимых экспертов, общая сумма убытков группы компаний "Эпицентр", вызванных военной агрессией, уже превысила 1 млрд долларов.

Масштабный пожар в Эпицентре. Фото: ГСЧС

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

Авиация тушит пожар. Фото: ГСЧС

"Враг сознательно уничтожает бизнес, который ежедневно работает для украинцев, обеспечивая их товарами первой необходимости. Несмотря на эти удары мы остаемся на своем месте, держимся и работаем для страны", — сказали в компании.

Напомним, 16 сентября Россия ударила по спасателям в Киевской области. Вражеский беспилотник вызвал пожар на автостоянке возле торгового центра.

Также был пожар на промышленном объекте в Фастовском районе. Спасатели уже его ликвидировали и показали последствия.