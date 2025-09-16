Логистический центр Эпицентр атаковала Россия 16 сентября

РФ атаковала логистический центр Эпицентра в Киевской области
Российские войска в ночь на 16 сентября нанесли удар по логистическому центру компании "Эпицентр" в Киевской области. Случился масштабный пожар, который сейчас пытаются потушить.
Об этом сообщили в компании "Эпицентр" и ГСЧС Украины.
Обстрел логистического центра "Эпицентра"
В компании рассказали, что сегодня оккупанты нанесли удар по гражданской инфраструктуре Украины. В результате под вражеским огнем оказался логистический центр компании "Эпицентр" в Киевской области. На месте произошел масштабный пожар, который сейчас пытаются локализовать спасатели.
Известно, что погибших и пострадавших нет. Однако компания понесла сильные потери. В "Эпицентре" напомнили, что за время полномасштабной войны были уничтожены десятки объектов сети в разных регионах Украины. Согласно оценкам независимых экспертов, общая сумма убытков группы компаний "Эпицентр", вызванных военной агрессией, уже превысила 1 млрд долларов.
"Враг сознательно уничтожает бизнес, который ежедневно работает для украинцев, обеспечивая их товарами первой необходимости. Несмотря на эти удары мы остаемся на своем месте, держимся и работаем для страны", — сказали в компании.
Напомним, 16 сентября Россия ударила по спасателям в Киевской области. Вражеский беспилотник вызвал пожар на автостоянке возле торгового центра.
Также был пожар на промышленном объекте в Фастовском районе. Спасатели уже его ликвидировали и показали последствия.
