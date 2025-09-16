Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаTravelПромоПсихологияКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев РФ атаковала логистический центр Эпицентра в Киевской области

РФ атаковала логистический центр Эпицентра в Киевской области

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 12:33
Логистический центр Эпицентр атаковала Россия 16 сентября
Пожар логистического центра "Эпицентра". Фото: ГСЧС

Российские войска в ночь на 16 сентября нанесли удар по логистическому центру компании "Эпицентр" в Киевской области. Случился масштабный пожар, который сейчас пытаются потушить.

Об этом сообщили в компании "Эпицентр" и ГСЧС Украины.

Реклама
Читайте также:

Обстрел логистического центра "Эпицентра"

В компании рассказали, что сегодня оккупанты нанесли удар по гражданской инфраструктуре Украины. В результате под вражеским огнем оказался логистический центр компании "Эпицентр" в Киевской области. На месте произошел масштабный пожар, который сейчас пытаются локализовать спасатели.

Известно, что погибших и пострадавших нет. Однако компания понесла сильные потери. В "Эпицентре" напомнили, что за время полномасштабной войны были уничтожены десятки объектов сети в разных регионах Украины. Согласно оценкам независимых экспертов, общая сумма убытков группы компаний "Эпицентр", вызванных военной агрессией, уже превысила 1 млрд долларов.

РФ атакувала будівлю Епіцентру 16 вересня
Масштабный пожар в Эпицентре. Фото: ГСЧС
Атака на Епіцентр на Київщині
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС
Обстріл будівлі Епіцентру 16 вересня
Авиация тушит пожар. Фото: ГСЧС

"Враг сознательно уничтожает бизнес, который ежедневно работает для украинцев, обеспечивая их товарами первой необходимости. Несмотря на эти удары мы остаемся на своем месте, держимся и работаем для страны", — сказали в компании.

Напомним, 16 сентября Россия ударила по спасателям в Киевской области. Вражеский беспилотник вызвал пожар на автостоянке возле торгового центра.

Также был пожар на промышленном объекте в Фастовском районе. Спасатели уже его ликвидировали и показали последствия.

ГСЧС Киевская область обстрелы война в Украине Эпицентр
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации