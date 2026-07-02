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Головна Київ Німеччина засудила російський обстріл Києва та запевнила в підтримці

Німеччина засудила російський обстріл Києва та запевнила в підтримці

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2026 17:47
Німеччина засудила масований обстріл Києва 2 липня та пообіцяла посилити підтримку України
Наслідки російського обстрілу Києва 2 липня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Міністерство закордонних справ Німеччини засудило російський масований обстріл України у ніч проти 2 липня. Основним напрямок ворожого удару був Київ. Німеччині запевнила в продовженні підтримки України.

Про це повідомила пресслужба МЗС Німеччини, передає Новини.LIVE.

Російський масований обстріл 2 липня

"Ми найрішучіше засуджуємо масовані російські авіаудари по Києву та іншим частинам України минулої ночі. Путінська Росія знову піддала столицю України та великі території країни масованим атакам безпілотників та ракет. Люди загинули або отримали поранення уві сні, будинки були зруйновані, а цивільна інфраструктура, така як медичний заклад, була серйозно пошкоджена", — йдеться у повідомленні.

У МЗС Німеччини висловили співчуття жертвам та їхнім родинам. Там наголосили, що кадри руйнувань вкотре демонструють, що Росія продовжує свою незаконну агресивну війну проти України з невпинною жорсткістю. Російський диктатор Володимир Путін не виявляє жодної готовності до переговорів, а продовжує покладатися на ракетний та дроновий терор, тоді як РФ зазнає величезних втрат на передовій.

"Тому Німеччина разом зі своїми партнерами ще більше посилює тиск на Росію. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну в її боротьбі за самозахист. Ця підтримка також буде ключовою темою на саміті НАТО в Анкарі наступного тижня", — додали в МЗС.

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Як писали Новини.LIVE, 2 липня на місце російського удару по Дарницькому районі Києва прибув український лідер Володимир Зеленський, який наголосив на потребі в ракетах для захисту. Загалом Росія вбила в столиці 21 людину.

Крім того, цієї ночі постраждав зоопарк в Києві. Внаслідок атаки поранення отримали крокодили та черепахи.

Київ Німеччина обстріли
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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