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Главная Киев Россия атаковала склад с книгами: уничтожено 800 тысяч изданий

Россия атаковала склад с книгами: уничтожено 800 тысяч изданий

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2026 18:51
Россия уничтожила склад с 800 тысячами книг
Разрушение склада с книгами в результате атаки РФ на Киев 2 июля 2026 года. Фото: BookChef

В результате ночной российской атаки был разрушен склад логистического партнера издательства BookChef. В результате удара было утрачено около 800 тысяч книг. В издательстве сообщили, что все сотрудники остались живы, однако из-за разрушений возможны задержки с выполнением заказов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление издательства BookChef в четверг, 2 июля.

Росія знищила склад з книгами
Разрушенный склад с книгами в результате атаки РФ. Фото: BookChef

Россияне уничтожили склад с 800 тысячами книг

Издательство BookChef сообщило об уничтожении центрального склада своего логистического партнера Denka Logistics, который попал под ночную российскую атаку. Именно там хранилась большая часть тиража книг издательства.

В компании отметили, что в результате удара было утрачено примерно 800 тысяч книг. По словам представителей BookChef, это результат многолетнего труда большой команды — авторов, переводчиков, редакторов, иллюстраторов, дизайнеров, работников типографий, менеджеров и логистов.

В то же время в издательстве подчеркнули, что самое главное — во время атаки никто из сотрудников не пострадал.

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"Самое главное: все наши люди живы! Это то, за что мы сейчас держимся", — сообщили в BookChef.

Из-за уничтожения большей части тиража издательство временно приостановило все акции совместно с магазинами-партнерами до стабилизации ситуации с допечатками.

Генеральный директор BookChef Александр Кирпичев сообщил, что разрушение склада повлияло на работу логистики, из-за чего компания временно не сможет работать в привычном режиме.

"Временно мы не можем принимать, обрабатывать и отправлять заказы в привычном режиме. Это может создать трудности и задержки даже с новыми тиражами книг. Просим проявить терпение и понимание, мы налаживаем логистику", — отметил Кирпичев.

В издательстве также призвали читателей поддержать команду, покупая их книги. При этом интернет-магазин BookChef продолжает работать в обычном режиме.

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Скриншот сообщения BookChef/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет продолжать отвечать на российские удары, пока не будет достигнут справедливый мир. Такое заявление он сделал во время посещения места российской атаки в Дарницком районе Киева. По словам главы государства, Украина стремится к справедливому завершению войны, но до тех пор будет давать справедливый ответ России.

Новини.LIVE также писали, что Министерство иностранных дел Германии решительно осудило массированный российский обстрел Украины, главной целью которого стал Киев. В Берлине заявили, что Россия продолжает террор против гражданского населения и не демонстрирует готовности к переговорам. Также Германия заверила, что и в дальнейшем будет поддерживать Украину и усиливать давление на РФ вместе с партнерами.

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Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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