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Головна Київ РФ атакувала складські приміщення в Броварах: є загиблі та поранені

РФ атакувала складські приміщення в Броварах: є загиблі та поранені

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2026 13:53
Атака РФ на Бровари 1 серпня: загинула людина, ще троє постраждали
Пожежа на складах. Фото: ДСНС Київщини

Російські окупанти вранці атакували дронами складські приміщення у Броварах Київської області. Унаслідок удару загинула одна людина, ще троє дістали поранення. Також пошкоджено понад десяток автомобілів.

Про це повідомив очільник Київської міської державної адміністрації Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.

Ткаченко
Допис Тимура Ткаченка. Фото: скриншот

На місці удару в Броварах тривають аварійно-рятувальні роботи

"Ворог не припиняє терор мирного населення та удари по цивільній інфраструктурі Київщини", – йдеться в повідомленні.

Також внаслідок ворожого удару пошкоджено 12 автомобілів.

На місці події продовжують працювати рятувальники, правоохоронці та інші оперативні служби. Вони ліквідовують наслідки атаки та фіксують завдані руйнування.

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"Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблого", — зазначив посадовець.

Як писали Новини.LIVE, черговий російський удар балістичними ракетами по Києву в ніч проти 1 серпня призвів до численних жертв. Наразі підтверджено загибель дев'яти людей. Кількість постраждалих перевищила 30, частину з них медики госпіталізували.

Також внаслідок нічної російської атаки на вулиці Дегтярівській у Києві пошкоджено автомийку, шиномонтаж і кілька закладів швидкого харчування. Також згоріли автомобілі, а власники бізнесів уже розбирають завали та оцінюють збитки. 

Київ Бровари атака
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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