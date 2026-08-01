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Главная Киев Россия атаковала складские помещения в Броварах: есть погибшие и раненые

Россия атаковала складские помещения в Броварах: есть погибшие и раненые

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2026 13:53
Нападение РФ на Бровары 1 августа: один человек погиб, ещё трое пострадали
Пожар на складах. Фото: ГСЧС Киевской области

Утром российские оккупанты нанесли удар с помощью дронов по складским помещениям в Броварах Киевской области. В результате удара погиб один человек, ещё трое получили ранения. Также повреждено более десятка автомобилей.

Об этом сообщил глава Киевской городской государственной администрации Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.

Ткаченко
Сообщение Тимура Ткаченко. Фото: скриншот

На месте удара в Броварах продолжаются аварийно-спасательные работы

"Враг не прекращает террор против мирного населения и удары по гражданской инфраструктуре Киевской области", — говорится в сообщении.

Также в результате вражеского удара повреждены 12 автомобилей.

На месте происшествия продолжают работать спасатели, правоохранители и другие оперативные службы. Они ликвидируют последствия атаки и фиксируют нанесенные разрушения.

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"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", — отметил чиновник.

Как писали Новини.LIVE, очередной российский удар баллистическими ракетами по Киеву в ночь на 1 августа привел к многочисленным жертвам. На данный момент подтверждена гибель девяти человек. Число пострадавших превысило 30, часть из них была госпитализирована.

Кроме того, в результате ночной российской атаки на улице Дегтяревской в Киеве повреждены автомойка, шиномонтаж и несколько заведений быстрого питания. Также сгорели автомобили, а владельцы предприятий уже расчищают завалы и оценивают ущерб.

Киев Бровары атака
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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