РФ атакувала три райони Київщини: є загиблі, пошкоджені склади та виробництва
Упродовж 11 листопада російські війська атакували Київську область. Унаслідок ударів загинули двоє працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), ще троє людей дістали травми. Пошкоджень зазнали житлові будинки, автомобілі, господарські споруди та приміщення підприємств.
Про це повідомляє Поліція Київської області, передає Новини.LIVE.
Наслідки атаки РФ на Київщину
Найбільше від російських ударів постраждали Бориспільський, Бучанський та Фастівський райони. Загалом пошкоджено 52 житлові будинки та 12 автомобілів. Також зазнали пошкоджень господарські споруди, складські та виробничі приміщення.
У Бучанському районі пошкоджено 19 приватних будинків і автомобіль. На Фастівщині пошкоджень зазнали 16 домоволодінь та вісім транспортних засобів
На Бориспільщині пошкоджено 17 будинків, два автомобілі, сім господарських споруд і складські приміщення. Там загинули двоє працівників ДСНС, ще двоє рятувальників отримали травми.
В Обухівському районі російські удари пошкодили виробниче та складське приміщення підприємства.
Також у Броварах через падіння уламків загорівся вантажний автомобіль. Його водій отримав травми та був госпіталізований.
Поліція документує наслідки обстрілів
На місцях влучань працюють поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби. Правоохоронці фіксують пошкодження та збирають докази воєнних злочинів російської армії.
У Поліції Київської області повідомили: "За фактами воєнних злочинів слідчі розпочнуть кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України".
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Яготині Київської області під час гасіння пожежі після повторних російських ударів загинули двоє рятувальників. Один із них присвятив роботі в службі порятунку 25 років, інший — понад 30 років.
Також Новини.LIVE писали, що 12 листопада російський дрон влучив у житловий будинок у Солом'янському районі Києва. Унаслідок удару зруйновано перекриття на п'ятому поверсі, загинула жінка. Ще п'ятьом мешканцям медики надавали допомогу. Рятувальники гасили пожежу та розбирали тліючі уламки.