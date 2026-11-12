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Головна Київ РФ атакувала три райони Київщини: є загиблі, пошкоджені склади та виробництва

РФ атакувала три райони Київщини: є загиблі, пошкоджені склади та виробництва

Ua ru
12 листопада 2026 12:41
Масована атака РФ на Київщину: загинули двоє рятувальників ДСНС facebook.com/pol.kyivregion
Правоохоронці документують наслідки воєнних злочинів російської армії, фіксують пошкодження. Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Упродовж 11 листопада російські війська атакували Київську область. Унаслідок ударів загинули двоє працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), ще троє людей дістали травми. Пошкоджень зазнали житлові будинки, автомобілі, господарські споруди та приміщення підприємств.

Про це повідомляє Поліція Київської області, передає Новини.LIVE.

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Автомобіль, пошкоджений унаслідок російської атаки на Київщині
Пошкоджене авто після ворожої атаки на Київську область. Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Наслідки атаки РФ на Київщину

Найбільше від російських ударів постраждали Бориспільський, Бучанський та Фастівський райони. Загалом пошкоджено 52 житлові будинки та 12 автомобілів. Також зазнали пошкоджень господарські споруди, складські та виробничі приміщення.

У Бучанському районі пошкоджено 19 приватних будинків і автомобіль. На Фастівщині пошкоджень зазнали 16 домоволодінь та вісім транспортних засобів

Наслідки російської атаки на Київщині
Пошкоджена будівля після ворожого удару. Фото: facebook.com/pol.kyivregion

На Бориспільщині пошкоджено 17 будинків, два автомобілі, сім господарських споруд і складські приміщення. Там загинули двоє працівників ДСНС, ще двоє рятувальників отримали травми.

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В Обухівському районі російські удари пошкодили виробниче та складське приміщення підприємства.

Також у Броварах через падіння уламків загорівся вантажний автомобіль. Його водій отримав травми та був госпіталізований.

Російський обстріл пошкодив житлову забудову Київської області.
Будинок із вибитими вікнами після російської атаки на Київщині. Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Поліція документує наслідки обстрілів

На місцях влучань працюють поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби. Правоохоронці фіксують пошкодження та збирають докази воєнних злочинів російської армії.

У Поліції Київської області повідомили: "За фактами воєнних злочинів слідчі розпочнуть кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України".

На місці російської атаки на Київщині працюють правоохоронці.
Правоохоронець фіксує пошкодження після ворожого обстрілу. Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Яготині Київської області під час гасіння пожежі після повторних російських ударів загинули двоє рятувальників. Один із них присвятив роботі в службі порятунку 25 років, інший — понад 30 років.

Також Новини.LIVE писали, що 12 листопада російський дрон влучив у житловий будинок у Солом'янському районі Києва. Унаслідок удару зруйновано перекриття на п'ятому поверсі, загинула жінка. Ще п'ятьом мешканцям медики надавали допомогу. Рятувальники гасили пожежу та розбирали тліючі уламки.

Київ війна в Україні поранення загиблі атака Росії на Україну житлові будинки
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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