Правоохранители документируют последствия военных преступлений российской армии, фиксируют повреждения. Фото: facebook.com/pol.kyivregion

В течение 11 ноября российские войска нанесли удары по Киевской области. В результате ударов погибли двое сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), ещё трое человек получили травмы. Повреждения получили жилые дома, автомобили, хозяйственные постройки и помещения предприятий.

Об этом сообщает Полиция Киевской области, передает Новини.LIVE.

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Поврежденный автомобиль после вражеской атаки на Киевскую область. Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Последствия атаки РФ на Киевскую область

Больше всего от российских ударов пострадали Бориспольский, Бучанский и Фастовский районы. Всего повреждено 52 жилых дома и 12 автомобилей. Также были повреждены хозяйственные постройки, складские и производственные помещения.

В Бучанском районе повреждены 19 частных домов и один автомобиль. В Фастовском районе повреждения получили 16 домовладений и восемь транспортных средств

Поврежденное здание после вражеского удара. Фото: facebook.com/pol.kyivregion

В Бориспольском районе повреждены 17 домов, два автомобиля, семь хозяйственных построек и складские помещения. Там погибли двое сотрудников ГСЧС, ещё двое спасателей получили травмы.

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В Обуховском районе российские удары повредили производственное и складское помещения предприятия.

Также в Броварах из-за падения обломков загорелся грузовой автомобиль. Его водитель получил травмы и был госпитализирован.

Дом с выбитыми окнами после российской атаки в Киевской области. Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Полиция фиксирует последствия обстрелов

На местах попаданий работают полицейские, спасатели и другие экстренные службы. Правоохранители фиксируют повреждения и собирают доказательства военных преступлений российской армии.

В полиции Киевской области сообщили: "По фактам военных преступлений следователи возбудят уголовное дело по ст. 438 Уголовного кодекса Украины".

Сотрудник правоохранительных органов фиксирует повреждения после вражеского обстрела. Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в Яготине Киевской области во время тушения пожара после повторных российских ударов погибли двое спасателей. Один из них посвятил работе в спасательной службе 25 лет, другой — более 30 лет.

Также Новини.LIVE писали, что 12 ноября российский дрон попал в жилой дом в Соломенском районе Киева. В результате удара обрушилось перекрытие на пятом этаже, погибла женщина. Еще пятерым жильцам медики оказали помощь. Спасатели тушили пожар и разбирали тлеющие обломки.