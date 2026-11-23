Рятувальники на місці атаки РФ у Києві 23 листопада 2026 року. Фото: Анастасія Жиденко/Новини.LIVE

У понеділок вдень, 23 листопада, російські безпілотники вкотре атакували Київ. У Голосіївському, Шевченківському та Подільському районах зафіксували наслідки атаки. Є постраждалі, трьох людей госпіталізували.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації та міський голова Віталій Кличко, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Наслідки атаки РФ на Київ 23 листопада. Фото: Анастасія Жиденко/Новини.LIVE

Наслідки атаки РФ на Київ 23 листопада

У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків сталося загоряння автомобілів на території об'єкта критичної інфраструктури.

Екстрені служби вирушили на місце події.

У Шевченківському районі, в центрі столиці, внаслідок падіння уламків спочатку загорілася автівка. Згодом інформацію уточнили: зайнялися два автомобілі, а також виникла пожежа на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку.

Читайте також:

Руйнування внаслідок удару РФ по Києву. Фото: Анастасія Жиденко/Новини.LIVE

Крім того, пошкоджені балкони на другому, третьому та четвертому поверхах. З будинку врятували двох людей, також виявили одного постраждалого, якому медики надавали допомогу.

За інформацією Віталія Кличка, медики госпіталізували трьох постраждалих. Серед поранених є іноземець.

Наслідки атаки на Подолі

У Подільському районі Києва спочатку повідомили про попереднє влучання безпілотника в житловий будинок.

Згодом Кличко уточнив, що БпЛА влучив у покрівлю шестиповерхового житлового будинку.

За даними місцевих ЗМІ, після влучання БпЛА у Києві у шестиповерхівку на Подолі спалахнула масштабна пожежа

Скриншот повідомлень Кличка та КМДА/Telegram

Працівниця ресторану розповіла про перші хвилини після атаки на Київ

Під час російської атаки на Київ один із відвідувачів закладу Ministry of Pizza дістав поранення. У момент вибуху працівники перебували всередині та чекали на гостей. Наразі в закладі ще не знають, чи зможуть відновити роботу.

Про це працівниця закладу Ангеліна розповіла журналістці Новини.LIVE Анастасії Жиденко.

За словами Ангеліни, під час вибуху вона перебувала в залі та чекала на гостей. Після удару серед присутніх почалася паніка.

Жінка зазначила, що всі співробітники закладу вціліли. Водночас поранення дістав один із відвідувачів — уламок влучив йому в ногу.

Екстрені служби прибули на місце приблизно за хвилину після вибуху. Наразі працівники Ministry of Pizza ще не знають, чи зможе заклад відновити роботу.

Новини.LIVE інформували, що 23 листопада Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Димері на Київщині внаслідок російського удару по житловому будинку загинули 11 людей, а доля ще двох залишається невідомою. Розбір завалів тривав усю ніч, однак пошуково-рятувальні роботи доводилося переривати через загрозу повторних атак російських безпілотників. У лікарні залишаються четверо поранених, а врятованому з-під завалів хлопчику Давиду медики надають необхідну допомогу.

Також ми писали, що після російського удару по п'ятиповерхівці в Димері рятувальники змогли витягти з-під завалів живими двох людей — 7-річного хлопчика Давида та 79-річну Валентину, яка пробула під бетонними плитами 22 години. Обох постраждалих госпіталізували, а загалом із-під руїн дістали тіла 11 загиблих. Також надзвичайники врятували чоловіка Андрія із собакою Джулею, а наступного ранку сусід допоміг повернути йому кота, який вижив після атаки.