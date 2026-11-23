Спасатели на месте атаки РФ в Киеве 23 ноября 2026 года. Фото: Анастасия Жиденко/Новини.LIVE

В понедельник днем, 23 ноября, российские беспилотники в очередной раз атаковали Киев. В Голосеевском, Шевченковском и Подольском районах зафиксированы последствия атаки. Есть пострадавшие, трое человек госпитализированы.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации и мэр города Виталий Кличко, пишет Новини.LIVE.

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Последствия атаки РФ на Киев 23 ноября. Фото: Анастасия Жиденко/Новини.LIVE

Последствия атаки РФ на Киев 23 ноября

В Голосеевском районе в результате падения обломков произошло возгорание автомобилей на территории объекта критической инфраструктуры.

Экстренные службы выехали на место происшествия.

В Шевченковском районе, в центре столицы, в результате падения обломков сначала загорелся автомобиль. Впоследствии информацию уточнили: загорелись два автомобиля, а также возник пожар на первом этаже пятиэтажного жилого дома.

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Кроме того, повреждены балконы на втором, третьем и четвертом этажах. Из дома спасли двух человек, также обнаружили одного пострадавшего, которому медики оказывали помощь.

По информации Виталия Кличко, медики госпитализировали троих пострадавших. Среди раненых есть иностранец.

Последствия атаки на Подоле

В Подольском районе Киева сначала сообщили о предварительном попадании беспилотника в жилой дом.

Впоследствии Кличко уточнил, что БпЛА попал в крышу шестиэтажного жилого дома.

По данным местных СМИ, после попадания БпЛА в Киеве в шестиэтажном доме на Подоле разразился масштабный пожар

Скриншот сообщений Кличко и КГГА/Telegram

Работница ресторана рассказала о первых минутах после атаки на Киев

Во время российской атаки на Киев один из посетителей заведения Ministry of Pizza получил ранение. В момент взрыва сотрудники находились внутри и ждали гостей. Пока в заведении еще не знают, смогут ли возобновить работу.

Об этом сотрудница заведения Ангелина рассказала журналистке Новини.LIVE Анастасии Жиденко.

По словам Ангелины, во время взрыва она находилась в зале и ждала гостей. После удара среди присутствующих началась паника.

Женщина отметила, что все сотрудники заведения остались живы. В то же время ранение получил один из посетителей — осколок попал ему в ногу.

Экстренные службы прибыли на место примерно через минуту после взрыва. Пока сотрудники Ministry of Pizza еще не знают, сможет ли заведение возобновить работу.

Новини.LIVE сообщали, что 23 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что в Димере Киевской области в результате российского удара по жилому дому погибли 11 человек, а судьба ещё двоих остаётся неизвестной. Разбор завалов продолжался всю ночь, однако поисково-спасательные работы приходилось прерывать из-за угрозы повторных атак российских беспилотников. В больнице остаются четверо раненых, а спасенному из-под завалов мальчику Давиду медики оказывают необходимую помощь.

Также мы писали, что после российского удара по пятиэтажному дому в Димере спасатели смогли извлечь из-под завалов живыми двух человек — 7-летнего мальчика Давида и 79-летнюю Валентину, которая пробыла под бетонными плитами 22 часа. Обоих пострадавших госпитализировали, а всего из-под руин извлекли тела 11 погибших. Также спасатели спасли мужчину Андрея с собакой Джулией, а на следующее утро сосед помог вернуть ему кота, который выжил после атаки.