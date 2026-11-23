Рятувальники розбирають завали у Димері. Фото: kv.dsns.gov.ua

У Димері тривають пошуково-рятувальні роботи після російського удару по житловому будинку. Кількість загиблих зросла до 11 людей, ще двоє людей досі вважаються зниклими безвісти. Серед врятованих — хлопчик Давид і жінка, яка провела під завалами майже 22 години.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про врятованого хлопця Давида

За його словами, лікарі надають необхідну допомогу хлопчику Давиду, якого напередодні дістали з-під завалів. Його батьки перебувають поруч. У лікарні також залишаються четверо поранених.

Наслідки російського удару по Димеру

Розбір завалів тривав усю ніч. За цей час рятувальники дістали тіла ще семи загиблих. Загалом унаслідок російського удару загинули 11 людей, а доля ще двох залишається невідомою.

Рятувальні роботи доводилося переривати через загрозу повторних російських атак. Зокрема, небезпеку для рятувальників становили шахеди.

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Окремо президент наголосив на необхідності посилити санкційний тиск на Росію та контроль за їхнім дотриманням. За його словами, виробництво російських "шахедів", як звичайних, так і реактивних, критично залежить від іноземних компонентів, насамперед двигунів і чипів.

Зеленський закликав партнерів посилити експортний контроль, щоб обмежити доступ Росії до деталей, необхідних для виготовлення ударних безпілотників.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як рятувальники діставали людей із-під завалів п'ятиповерхівки в Димері. Зокрема, вдалося врятувати семирічного Давида, 79-річну Валентину, яка пробула під уламками 22 години, а також кількох домашніх тварин.

Також стало відомо, куди тимчасово поселять мешканців пошкодженого будинку в Димері. За словами голови Київської ОВА Тимура Ткаченка, сімох людей уже переселили. Подальше відновлення вцілілої частини п'ятиповерхівки залежатиме від результатів експертизи її безпечності.