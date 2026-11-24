Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Київ. Ілюстративне фото: t.me/dsns_telegram

У вівторок вдень, 24 листопада, російські війська вкотре атакували Київ безпілотниками. У місті було чути роботу ППО, лунали потужні вибухи. У Голосіївському районі внаслідок падіння БпЛА виникла пожежа у складському приміщенні.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення мера Києва Віталія Кличка.

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Атака РФ на Київ 24 листопада: які наслідки

Сьогодні вдень, 24 листопада, російські окупанти атакували Київ реактивними дронами. Жителі столиці чули гучні вибухи.

Згодом міський голова Віталія Кличка, після падіння безпілотника сталося займання у складському приміщенні в Голосіївському районі. Екстрені служби відправились на місце події.

"У Голосіївському районі пожежа в складському приміщенні внаслідок падіння БпЛА. Екстрені служби прямують на місце", — написав Кличко.

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Скриншот повідомлення Кличка/Telegram

Новини.LIVE інформували, що семирічний Давид провів майже 14 годин під завалами зруйнованого будинку в Димері, але весь цей час залишався при свідомості та міг спілкуватися з рятувальниками. Під уламками хлопчик сильно змерз і зазнав болю через плиту, що впала на нього. Мама розповіла, що після порятунку син заплакав, коли побачив її, але найважливіше — дитину вдалося знайти живою.

Також ми писали, що 24 листопада 2026 року у лікарні померла 79-річна жителька Димера, яку врятували з-під завалів зруйнованого російським дроном будинку. Жінка провела під уламками 22 години, після чого її госпіталізували з тяжкими травмами. Попри зусилля медиків, врятувати пенсіонерку не вдалося. Відтак, кількість загиблих внаслідок ударів РФ по Димеру зросла до 12 осіб.