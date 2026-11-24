Будинок у Димері на Київщині, який атакувала РФ 22 листопада 2026 року. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Семирічного Давида вдалося врятувати з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки в Димері. Хлопчик провів під уламками майже 14 годин, але залишався притомним і міг спілкуватися з рятувальниками. Його мама розповіла, що пережила дитина під час перебування під завалами та як почувається після порятунку.

Про це інформує Новини.LIVE.

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Давид, якого знайшли живим після 14 годин перебування під завалами багатоквартирного будинку у Димері. Фото: Reuters

Що відомо про стан хлопчика після порятунку

Коли рятувальники знайшли Давида, він був при свідомості та запевняв їх, що з ним усе добре. За словами мами, вранці хлопчик просив їсти, а згодом уже зміг підняти руку. Він також називав дату свого народження, адресу та клас, у якому навчається.

Під уламками дитина сильно змерзла та тривалий час лежала на боці, зігнувшись. Мама розповіла, що син тремтів від холоду, а під час гасіння на нього потрапляла вода.

Попри важке становище, Давид чув, як рятувальники розбирали завали. Він розповів мамі, що на нього впала плита, через що йому було боляче, а стеля над ним була низькою. Хлопчик також намагався витягнути руку, але потім знову лежав нерухомо.

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Жінка розповіла, що син заплакав, коли побачив її. За її словами, хлопчик також зізнався, що злякався, коли перебував під уламками.

Мама пригадала, що під час пошуків рятувальники почули голос дитини. Давид назвав своє ім'я та повідомив, що з ним усе добре.

Після порятунку жінка сказала синові, що тепер у нього буде два дні народження — 14 березня та 22 листопада. Вона також пообіцяла, що після лікування хлопчик знову зможе ходити на футбол.

Мама наголосила, що найважливіше — дитину вдалося знайти живою. Вона впевнена, що всі наслідки пережитого вдасться подолати.

"Головне, що він живий, що дістали його. А там усе вилікуємо, все буде добре", — сказала мама хлопчика.

Новини.LIVE інформували, що у лікарні 24 листопада померла 79-річна жителька Димера, яку врятували з-під завалів зруйнованого російським дроном будинку. Жінка провела під уламками 22 години, перш ніж її деблокували та доправили до медзакладу. Попри зусилля лікарів, отримані травми виявилися смертельними. Відтак, кількість загиблих внаслідок атаки на Димер зросла до 12 людей.

Також ми писали, що 23 листопада у Димері на Київщині завершили аварійно-рятувальні роботи після російського удару по п’ятиповерхівці. Внаслідок атаки загинули 12 людей, зокрема 11-річна дівчинка.