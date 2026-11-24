Спасатели устраняют последствия атаки РФ на Киев. Иллюстративное фото: t.me/dsns_telegram

Во вторник днем, 24 ноября, российские войска в очередной раз атаковали Киев беспилотниками. В городе слышалась работа ПВО, раздавались мощные взрывы. В Голосеевском районе в результате падения БпЛА возник пожар в складском помещении.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на сообщение мэра Киева Виталия Кличко.

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Атака РФ на Киев 24 ноября: какие последствия

Сегодня днём, 24 ноября, российские оккупанты атаковали Киев реактивными дронами. Жители столицы слышали громкие взрывы.

Впоследствии мэр Виталий Кличко сообщил, что после падения беспилотника произошло возгорание в складском помещении в Голосеевском районе. Экстренные службы выехали на место происшествия.

"В Голосеевском районе пожар в складском помещении в результате падения БпЛА. Экстренные службы направляются на место", — написал Кличко.

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Скриншот сообщения Кличко/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что семилетний Давид провёл почти 14 часов под завалами разрушенного дома в Дымере, но всё это время оставался в сознании и мог общаться со спасателями. Под обломками мальчик сильно замерз и испытывал боль из-за плиты, упавшей на него. Мама рассказала, что после спасения сын заплакал, увидев её, но самое главное — ребёнка удалось найти живым.

Также мы писали, что 24 ноября 2026 года в больнице скончалась 79-летняя жительница Дымера, которую спасли из-под завалов разрушенного российским дроном дома. Женщина провела под обломками 22 часа, после чего её госпитализировали с тяжёлыми травмами. Несмотря на усилия медиков, спасти пенсионерку не удалось. Таким образом, число погибших в результате ударов РФ по Дымеру возросло до 12 человек.