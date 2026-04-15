РФ дронами атаковала Киевскую область: есть разрушения и пожары

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Киевскую область.

В ночь на 15 апреля российские оккупанты беспилотниками атаковали Киевскую область. Раздавались мощные взрывы. В результате вражеского обстрела зафиксированы пожары и значительные разрушения.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Украины и главу Киевской ОВА Николая Калашника.

Спасатели ликвидируют пожар после атаки РФ.

Атака РФ на Киевскую область: зафиксировано разрушение домов

В ночь на 15 апреля в результате российской атаки беспилотниками на Киевскую область зафиксированы пожары и разрушения на нескольких локациях. В области работали Силы противовоздушной обороны, которым удалось сбить часть вражеских целей. По предварительным данным, пострадавших среди населения нет.

На Белоцерковщине из-за атаки вспыхнуло складское помещение — спасатели оперативно ликвидировали пожар.

В то же время в Обуховском районе возник пожар в частном жилом доме, также повреждена хозяйственная постройка. Все очаги возгорания были быстро потушены подразделениями ГСЧС.

Разрушения в результате удара РФ по Киевской области.

Отдельно сообщается о повреждениях в Белой Церкви, где пострадало производственное помещение предприятия, а также в Обуховском районе — хозяйственные постройки двух частных домовладений.

Скриншот сообщения ГСЧС Украины/Telegram

Скриншот сообщения Калашника/Telegram

Новини.LIVE информировали, что 14 апреля в Броварах Киевской области произошел взрыв, в результате которого пострадал мужчина. Инцидент произошел на территории одного из частных секторов города. В полиции назвали инцидент терактом.

Новини.LIVE также писали, что в тот день, 14 апреля, правоохранители задержали исполнителей теракта в Броварах, которые действовали по заказу российских спецслужб. Речь идет о 23-летнем жителе Броваров и его 17-летнем сообщнике из Черновицкой области.