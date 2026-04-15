РФ дронами атаковала Киевскую область: есть разрушения и пожары
В ночь на 15 апреля российские оккупанты беспилотниками атаковали Киевскую область. Раздавались мощные взрывы. В результате вражеского обстрела зафиксированы пожары и значительные разрушения.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Украины и главу Киевской ОВА Николая Калашника.
Атака РФ на Киевскую область: зафиксировано разрушение домов
В ночь на 15 апреля в результате российской атаки беспилотниками на Киевскую область зафиксированы пожары и разрушения на нескольких локациях. В области работали Силы противовоздушной обороны, которым удалось сбить часть вражеских целей. По предварительным данным, пострадавших среди населения нет.
На Белоцерковщине из-за атаки вспыхнуло складское помещение — спасатели оперативно ликвидировали пожар.
В то же время в Обуховском районе возник пожар в частном жилом доме, также повреждена хозяйственная постройка. Все очаги возгорания были быстро потушены подразделениями ГСЧС.
Отдельно сообщается о повреждениях в Белой Церкви, где пострадало производственное помещение предприятия, а также в Обуховском районе — хозяйственные постройки двух частных домовладений.
Новини.LIVE информировали, что 14 апреля в Броварах Киевской области произошел взрыв, в результате которого пострадал мужчина. Инцидент произошел на территории одного из частных секторов города. В полиции назвали инцидент терактом.
Новини.LIVE также писали, что в тот день, 14 апреля, правоохранители задержали исполнителей теракта в Броварах, которые действовали по заказу российских спецслужб. Речь идет о 23-летнем жителе Броваров и его 17-летнем сообщнике из Черновицкой области.
