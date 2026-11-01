Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ РФ другу добу поспіль атакує Київщину: є постраждала та руйнування

РФ другу добу поспіль атакує Київщину: є постраждала та руйнування

Ua ru
1 листопада 2026 11:31
Атака на Київщину 1 листопада: є руйнування та постраждала facebook.com/MNSKOB
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Київщині. Ілюстративне фото: facebook.com/MNSKOB

Російські війська продовжують атакувати Київську область ударними безпілотниками. Під ворожим вогнем опинилися житлові будинки, цивільні об’єкти та енергетична інфраструктура. Унаслідок атак за останню добу постраждала жінка, також зафіксовано пошкодження в шести районах області.

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації у неділю, 1 листопада, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Наслідки атаки РФ на Київщину

Сьогодні, 1 листопада, внаслідок російських ударів по Київській області в Обухівському районі травмувалася жінка. Її госпіталізували до місцевої лікарні із садном у ділянці правої лопатки та гострою реакцією на стрес. У КОВА зазначили, що постраждалій надали всю необхідну медичну допомогу.

Також унаслідок атаки пошкоджено приватні будинки, заклад торгівлі, транспортні засоби та об’єкти енергетичної інфраструктури.

Зокрема, у Бориспільському районі зазнали пошкоджень чотири приватні будинки. В Обухівському районі пошкоджено заклад торгівлі, об’єкт енергетичної інфраструктури та три транспортні засоби.

Читайте також:

У Броварському та Бучанському районах зафіксували пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури. У Фастівському та Білоцерківському районах пошкоджено по три приватні домоволодіння.

Наразі на місцях продовжують працювати всі оперативні служби. Жителів Київської області закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в безпечних місцях до оголошення відбою.

null
Скриншот повідомлення КОВА/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 1 листопада 2026 року у Києві запровадили екстрені відключення електроенергії через російські обстріли енергетичної інфраструктури. Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання, щоб повернути світло споживачам. Водночас ремонтні роботи проводять лише тоді, коли це дозволяє безпекова ситуація.

Новини.LIVE писали, що у суботу, 31 жовтня, в Оболонському районі Києва впали уламки на території торговельного центру. За попередніми даними, внаслідок інциденту постраждала жінка. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації, не уточнивши інших подробиць події.

Київ Київська область обстріли війна в Україні атака руйнування постраждалі
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації