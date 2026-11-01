Спасатели устраняют последствия атаки РФ в Киевской области. Иллюстративное фото: facebook.com/MNSKOB

Российские войска продолжают наносить удары по Киевской области с помощью ударных беспилотников. Под вражеским огнем оказались жилые дома, гражданские объекты и энергетическая инфраструктура. В результате атак за последние сутки пострадала женщина, также зафиксированы повреждения в шести районах области.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации в воскресенье, 1 ноября, сообщает Новини.LIVE.

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Последствия атаки РФ на Киевскую область

Сегодня, 1 ноября, в результате российских ударов по Киевской области в Обуховском районе получила травму женщина. Ее госпитализировали в местную больницу с ссадиной в области правой лопатки и острой стрессовой реакцией. В КОВА отметили, что пострадавшей оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Также в результате атаки были повреждены частные дома, торговое заведение, транспортные средства и объекты энергетической инфраструктуры.

В частности, в Бориспольском районе были повреждены четыре частных дома. В Обуховском районе повреждены торговое заведение, объект энергетической инфраструктуры и три транспортных средства.

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В Броварском и Бучанском районах зафиксированы повреждения объектов энергетической инфраструктуры. В Фастовском и Белоцерковском районах повреждено по три частных домовладения.

В настоящее время на местах продолжают работать все оперативные службы. Жителей Киевской области призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в безопасных местах до объявления отбоя.

Скриншот сообщения КОВА/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 1 ноября 2026 года в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования, чтобы вернуть свет потребителям. При этом ремонтные работы проводятся только тогда, когда это позволяет обстановка с безопасностью.

Новини.LIVE писали, что в субботу, 31 октября, в Оболонском районе Киева обломки упали на территорию торгового центра. По предварительным данным, в результате инцидента пострадала женщина. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, не уточнив других подробностей происшествия.