Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев РФ вторые сутки подряд атакует Киевскую область: есть пострадавшая и разрушения

РФ вторые сутки подряд атакует Киевскую область: есть пострадавшая и разрушения

Ua ru
1 ноября 2026 11:31
Атака на Киевскую область 1 ноября: зафиксированы разрушения и есть пострадавшие facebook.com/MNSKOB
Спасатели устраняют последствия атаки РФ в Киевской области. Иллюстративное фото: facebook.com/MNSKOB

Российские войска продолжают наносить удары по Киевской области с помощью ударных беспилотников. Под вражеским огнем оказались жилые дома, гражданские объекты и энергетическая инфраструктура. В результате атак за последние сутки пострадала женщина, также зафиксированы повреждения в шести районах области.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации в воскресенье, 1 ноября, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Последствия атаки РФ на Киевскую область

Сегодня, 1 ноября, в результате российских ударов по Киевской области в Обуховском районе получила травму женщина. Ее госпитализировали в местную больницу с ссадиной в области правой лопатки и острой стрессовой реакцией. В КОВА отметили, что пострадавшей оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Также в результате атаки были повреждены частные дома, торговое заведение, транспортные средства и объекты энергетической инфраструктуры.

В частности, в Бориспольском районе были повреждены четыре частных дома. В Обуховском районе повреждены торговое заведение, объект энергетической инфраструктуры и три транспортных средства.

Читайте также:

В Броварском и Бучанском районах зафиксированы повреждения объектов энергетической инфраструктуры. В Фастовском и Белоцерковском районах повреждено по три частных домовладения.

В настоящее время на местах продолжают работать все оперативные службы. Жителей Киевской области призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в безопасных местах до объявления отбоя.

null
Скриншот сообщения КОВА/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 1 ноября 2026 года в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования, чтобы вернуть свет потребителям. При этом ремонтные работы проводятся только тогда, когда это позволяет обстановка с безопасностью.

Новини.LIVE писали, что в субботу, 31 октября, в Оболонском районе Киева обломки упали на территорию торгового центра. По предварительным данным, в результате инцидента пострадала женщина. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, не уточнив других подробностей происшествия.

Киев Киевская область обстрелы война в Украине атака разрушения пострадавшие
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации