Росія атакувала Фастівщину 18 вересня: поранені пʼятеро людей

Наслідки російського обстрілу Київщини. Фото: ДСНС

Російські окупанти зранку, 18 вересня, атакували Фастівський район Київської області. Внаслідок обстрілу поранення отримали пʼятеро людей, серед яких троє дітей. Крім того, зафіксовано пошкодження.

Про це повідомили очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко та ДСНС, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Київщини

Внаслідок російського обстрілу Фастівщини постраждали двоє дорослих та троє дітей. У неповнолітніх зафіксовані акубаротравма та гострі реакції на стрес. Наразі діти перебувають у лікарні.

Наслідки російського обстрілу Київщини. Фото: ДСНС

"Серед дорослих жінка отримала гостру реакцію на стрес. Чоловік отримав термічні опіки, осколкове поранення та різану рану стопи. Його також госпіталізували до лікарні. Вся необхідна медична допомога надається", — зазначив Ткаченко.

Внаслідок атаки противника зруйновано приватний будинок, ще один пошкоджено. Крім того, постраждав автомобіль.

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Удар Росії по Фастівщині. Фото: ДСНС

Рятувальники та всі необхідні служби працюють на місці обстрілу.

Як писали Новини.LIVE, 17 вересня російські окупанти атакували Київ, внаслідок чого сталося влучання в нежитлову будівлю в Подільському районі. Противник поранив чоловіка.

Крім того, вчора під удар Росії потрапив Бучанський район Київської області. Внаслідок обстрілу постраждала дівчинка 2019 року народження.