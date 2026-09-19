Россия нанесла массированные удары по Киевской области: повреждения зафиксированы в 4 районах

РФ массированно атаковала Киевщину: повреждения в 4 районах
Российские войска продолжают наносить удары по Киевской области с помощью ударных беспилотников, из-за чего воздушная тревога в регионе фактически продолжалась почти непрерывно в течение суток. За это время в четырёх районах области были повреждены девять гражданских объектов, в том числе пять складских помещений.
Об этом сообщили глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко и ГСЧС, передает Новини.LIVE.
Какие объекты повреждены в Киевской области
Глава КОВА Тимур Ткаченко сообщил, что повреждения зафиксированы в четырех районах Киевской области:
- в Обуховском районе — три гражданских объекта;
- в Вышгородском районе — один;
- в Бориспольском районе — два;
- в Бучанском районе — три.
Наибольшие повреждения получили складские помещения — их повреждено пять.
Также в результате атак пострадали производственное и гаражное помещения, транспортные средства и многоквартирный дом.
Тимур Ткаченко подчеркнул, что российские войска продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре, складам, производственным объектам и жилым домам. Он призвал жителей Киевской области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время опасности находиться в укрытиях или других безопасных местах.
В Бучанском районе горело складское здание
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Бучанском районе в результате российской атаки возник пожар в складском здании на территории офисно-логистического комплекса.
Спасатели продолжают тушить пожар. Из-за многочисленных воздушных тревог и угрозы повторных ударов они вынуждены периодически отходить на безопасное расстояние. Другой пожар на крыше складского помещения на территории района уже потушен.
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