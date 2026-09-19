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Главная Киев РФ массированно атаковала Киевщину: повреждения в 4 районах

РФ массированно атаковала Киевщину: повреждения в 4 районах

Ua ru
19 сентября 2026 10:25
Россия нанесла массированные удары по Киевской области: повреждения зафиксированы в 4 районах
Спасатели ГСЧС. Фото: ГСЧС Киевской области

Российские войска продолжают наносить удары по Киевской области с помощью ударных беспилотников, из-за чего воздушная тревога в регионе фактически продолжалась почти непрерывно в течение суток. За это время в четырёх районах области были повреждены девять гражданских объектов, в том числе пять складских помещений.

Об этом сообщили глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко и ГСЧС, передает Новини.LIVE.

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Какие объекты повреждены в Киевской области

Глава КОВА Тимур Ткаченко сообщил, что повреждения зафиксированы в четырех районах Киевской области:

  • в Обуховском районе — три гражданских объекта;
  • в Вышгородском районе — один;
  • в Бориспольском районе — два;
  • в Бучанском районе — три.

Наибольшие повреждения получили складские помещения — их повреждено пять.

Также в результате атак пострадали производственное и гаражное помещения, транспортные средства и многоквартирный дом.

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Тимур Ткаченко подчеркнул, что российские войска продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре, складам, производственным объектам и жилым домам. Он призвал жителей Киевской области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время опасности находиться в укрытиях или других безопасных местах.

РФ масовано атакувала Київщину: є пошкодження у 4 районах - фото 1
Сообщение Тимура Ткаченко. Скриншот: Telegram

В Бучанском районе горело складское здание

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Бучанском районе в результате российской атаки возник пожар в складском здании на территории офисно-логистического комплекса.

Спасатели продолжают тушить пожар. Из-за многочисленных воздушных тревог и угрозы повторных ударов они вынуждены периодически отходить на безопасное расстояние. Другой пожар на крыше складского помещения на территории района уже потушен.

РФ масовано атакувала Київщину: є пошкодження у 4 районах - фото 2
Сообщение ГСЧС. Скриншот: Facebook
РФ масовано атакувала Київщину: є пошкодження у 4 районах - фото 3
Ликвидация последствий атаки РФ. Фото: ГСЧС Киевской области
РФ масовано атакувала Київщину: є пошкодження у 4 районах - фото 4
Пожарная машина. Фото: ГСЧС Киевской области

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Киев ГСЧС беспилотники Киевская область война в Украине Тимур Ткаченко
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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