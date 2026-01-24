Метро Києва курсуватиме зі змінами 24 січня

Люди в метро. Фото: УНІАН

У суботу, 24 січня, київський метрополітен змінив рух поїздів на одній з гілок. Причиною стало пошкодження огорожі внаслідок нічної атаки РФ.

Про це у Telegram повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Що відомо про зміну руху метро у Києві 24 січня

Згідно повідомленню КМДА, поїзди тимчасово курсують за змінами на зеленій лінії метро. Наразі рух здійснюється між станціями "Сирець" — "Видубичі" та між станціями "Осокорки" — "Червоний хутір".

"На відкритій ділянці зеленої лінії під час огляду території виявлено пошкодження огорожі під час нічного обстрілу. Інформацію про відновлення роботи зеленої лінії повідомимо додатково", — йдеться у повідомленні.

Водночас на червоній та синій лінії поїзди курсують без змін.

Нагадаємо, що цієї ночі ворог атакував Київ дронами та балістикою. Внаслідок обстрілу в столиці сталися пожежі, пошкоджені будівлі та є жертви.

Також ми писали, що за словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченко, наразі зупинка метро в Києві для економії електроенергії не потрібна. Однак він додав, що не виключає такої можливості в майбутньому.