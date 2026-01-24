Обстрел энергетики 24 января — россияне атаковали ракетами и дронами

Спасатели ликвидируют последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

Российские войска в ночь на 24 января в очередной раз атаковали энергетику Украины дронами и ракетами. Враг пытался энергетически отрезать Киев.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

Обстрелы Украины 24 января

Ковеленко рассказал, что этой ночью россияне атаковали энергетику крылатыми и баллистическими ракетами, а также дронами. Под вражеским огнем оказались Киев, Киевская область, Харьков и другие регионы. Враг пытался энергетически отрезать Киев.

"В голове не укладывается, что это происходит на глазах у всего мира. Благодарность ПВО, энергетикам, коммунальщикам, воинам и всем, кто противодействует этому злу", — подчеркнул руководитель ЦПД.

Скриншот сообщения Андрея Коваленко

Напомним, в Киеве после атаки РФ есть погибшие и пострадавшие. Также наблюдаются перебои с теплом и водой.

Кроме того, в столице изменили движение метро после ударов россиян. Причиной стало повреждение ограждения.