Україна
Главная Киев РФ пытается энергетически отрезать Киев — детали ночной атаки

РФ пытается энергетически отрезать Киев — детали ночной атаки

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 08:25
Обстрел энергетики 24 января — россияне атаковали ракетами и дронами
Спасатели ликвидируют последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

Российские войска в ночь на 24 января в очередной раз атаковали энергетику Украины дронами и ракетами. Враг пытался энергетически отрезать Киев.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

Читайте также:

Обстрелы Украины 24 января

Ковеленко рассказал, что этой ночью россияне атаковали энергетику крылатыми и баллистическими ракетами, а также дронами. Под вражеским огнем оказались Киев, Киевская область, Харьков и другие регионы. Враг пытался энергетически отрезать Киев.

"В голове не укладывается, что это происходит на глазах у всего мира. Благодарность ПВО, энергетикам, коммунальщикам, воинам и всем, кто противодействует этому злу", — подчеркнул руководитель ЦПД.

Обстріли України 24 січня
Скриншот сообщения Андрея Коваленко

Напомним, в Киеве после атаки РФ есть погибшие и пострадавшие. Также наблюдаются перебои с теплом и водой.

Кроме того, в столице изменили движение метро после ударов россиян. Причиной стало повреждение ограждения.

Киев Харьков обстрелы война в Украине энергетика свет
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
