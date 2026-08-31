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Главная Киев РФ пятый день атакует Киевщину: 8 раненых, повреждены склады в трех районах

РФ пятый день атакует Киевщину: 8 раненых, повреждены склады в трех районах

Ua ru
31 августа 2026 18:54
Атака дронов на Киевскую область: 8 пострадавших и пожары
Устранение последствий атаки. Фото: ГСЧС Киевской области

Российские войска продолжают наносить удары по Киевской области с помощью ударных беспилотников. По данным Киевской областной военной администрации, вражеская атака продолжается уже пятые сутки подряд. В селе Погребы Броварского района число пострадавших в результате атаки возросло до восьми человек. У пострадавших диагностировали взрывные травмы, ранения конечностей и закрытые травмы.

Об этом сообщает КОВА, передает Новини.LIVE.

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В результате ударов РФ повреждены склады в трех районах Киевской области

Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.

РФ пятый день атакует Киевщину: 8 раненых, повреждены склады в трех районах - фото 1
Ликвидация последствий атаки. Фото: ГСЧС Киевской области

Кроме того, в результате российских ударов были повреждены складские помещения сразу в трёх районах Киевской области — Бучанском, Броварском и Бориспольском.

РФ пятый день атакует Киевщину: 8 раненых, повреждены склады в трех районах - фото 2
Ликвидация последствий атаки. Фото: ГСЧС Киевской области

На местах работают подразделения ГСЧС, которые ликвидируют пожары и устраняют последствия атаки.

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Последствия российского нападения. Фото: ГСЧС Киевской области

В администрации отмечают, что воздушная тревога в области продолжается. Жителей Киевской области призывают находиться в укрытиях и не пренебрегать правилами безопасности до окончания воздушной угрозы.

Как сообщали Новини.LIVE, в селе Мила Бучанского района Киевской области продолжаются работы по ликвидации последствий российской атаки и детонации боеприпасов. На месте работают спасатели ГСЧС и полиция, а взрывоопасные предметы до сих пор могут взорваться. По словам министра инфраструктуры Украины Николая Калашника, предварительно в результате трагедии повреждено 296 объектов недвижимости.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 31 августа российские оккупанты атаковали склад сети VARUS в Киевской области. В результате удара предприятие понесло значительные убытки, в частности было уничтожено большое количество товаров.

пожар ГСЧС Киевская область война в Украине атака России на Украину
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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