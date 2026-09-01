Росія шосту добу атакує Київщину: горіли будинки та склад

РФ шосту добу атакує Київщину: четверо постраждалих, горіли будинки та склад
Російські війська шосту добу поспіль атакують Київщину ударними безпілотниками. Унаслідок чергових ударів постраждали четверо людей, серед них 8-річний хлопчик. Пошкоджені приватні будинки та складські приміщення, у Вишневому виникли пожежі. Наслідки атаки продовжують ліквідовувати екстрені служби.
Про це повідомила Київська міська прокуратура, інформує Новини.LIVE.
Які наслідки атаки на Київщину
У Броварському районі внаслідок російської атаки постраждала 54-річна жінка. Вона отримала поранення стегна та була госпіталізована до лікарні, де їй надають необхідну медичну допомогу. Також пошкоджено приватний будинок.
У Вишневому Бучанського району ударний безпілотник влучив на територію приватного житлового будинку. Внаслідок атаки були зруйновані конструкції двох таунхаусів та виникла пожежа.
За попередніми даними, постраждали троє людей — 69-річна та 42-річна жінки, а також 8-річний хлопчик.
Рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій провели розвідку та ліквідували пожежу. Наразі вони розбирають завали й обстежують зруйновані конструкції. Попередньо, загиблих немає.
Крім того, у Бучанському районі через російську атаку пошкоджені складські приміщення. Там також виникла пожежа, яку ліквідовують рятувальники.
Скільки людей постраждали від атак у Києві та області
За словами мера Віталія Кличка, від початку доби 1 вересня до столичних медиків звернулися 13 людей, які постраждали внаслідок російських атак. Троє з них — мешканці передмість Києва.
Дев'ять постраждалих наразі перебувають у медичних закладах столиці.
Правоохоронці документують наслідки ударів
За фактом чергової атаки на цивільні об'єкти Київщини розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — щодо вчинення воєнного злочину.
Прокурори спільно зі слідчими та іншими службами документують наслідки російської атаки та збирають докази воєнних злочинів Росії.
Новини.LIVE інформували, що в Подільському районі Києва російський дрон влучив у 16-поверховий житловий будинок. Унаслідок удару частково зруйновано фасад 13-го та 14-го поверхів, виникла пожежа, а троє людей отримали осколкові поранення.
Новини.LIVE також повідомляли про наслідки нічної атаки РФ на Бориспіль. Унаслідок удару по п'ятиповерхівці постраждали вісім людей, серед них дитина, а частині мешканців довелося вибивати двері сокирами через деформацію конструкцій будинку.