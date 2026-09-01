Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ РФ шосту добу атакує Київщину: четверо постраждалих, горіли будинки та склад

РФ шосту добу атакує Київщину: четверо постраждалих, горіли будинки та склад

Ua ru
1 вересня 2026 00:21
Росія шосту добу атакує Київщину: горіли будинки та склад
Наслідки російської атаки у Вишневому. Фото: ДСНС

Російські війська шосту добу поспіль атакують Київщину ударними безпілотниками. Унаслідок чергових ударів постраждали четверо людей, серед них 8-річний хлопчик. Пошкоджені приватні будинки та складські приміщення, у Вишневому виникли пожежі. Наслідки атаки продовжують ліквідовувати екстрені служби.

Про це повідомила Київська міська прокуратура, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Які наслідки атаки на Київщину

У Броварському районі внаслідок російської атаки постраждала 54-річна жінка. Вона отримала поранення стегна та була госпіталізована до лікарні, де їй надають необхідну медичну допомогу. Також пошкоджено приватний будинок.

У Вишневому Бучанського району ударний безпілотник влучив на територію приватного житлового будинку. Внаслідок атаки були зруйновані конструкції двох таунхаусів та виникла пожежа.

За попередніми даними, постраждали троє людей — 69-річна та 42-річна жінки, а також 8-річний хлопчик.

Читайте також:

Рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій провели розвідку та ліквідували пожежу. Наразі вони розбирають завали й обстежують зруйновані конструкції. Попередньо, загиблих немає.

Крім того, у Бучанському районі через російську атаку пошкоджені складські приміщення. Там також виникла пожежа, яку ліквідовують рятувальники.

Скільки людей постраждали від атак у Києві та області

За словами мера Віталія Кличка, від початку доби 1 вересня до столичних медиків звернулися 13 людей, які постраждали внаслідок російських атак. Троє з них — мешканці передмість Києва.

Дев'ять постраждалих наразі перебувають у медичних закладах столиці.

Правоохоронці документують наслідки ударів

За фактом чергової атаки на цивільні об'єкти Київщини розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — щодо вчинення воєнного злочину.

Прокурори спільно зі слідчими та іншими службами документують наслідки російської атаки та збирають докази воєнних злочинів Росії.

Новини.LIVE інформували, що в Подільському районі Києва російський дрон влучив у 16-поверховий житловий будинок. Унаслідок удару частково зруйновано фасад 13-го та 14-го поверхів, виникла пожежа, а троє людей отримали осколкові поранення.

Новини.LIVE також повідомляли про наслідки нічної атаки РФ на Бориспіль. Унаслідок удару по п'ятиповерхівці постраждали вісім людей, серед них дитина, а частині мешканців довелося вибивати двері сокирами через деформацію конструкцій будинку.

Київ Київська область руйнування постраждалі атака Росії на Україну
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації