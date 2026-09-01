Росія шосту добу атакує Київщину: горіли будинки та склад

Наслідки російської атаки у Вишневому. Фото: ДСНС

Російські війська шосту добу поспіль атакують Київщину ударними безпілотниками. Унаслідок чергових ударів постраждали четверо людей, серед них 8-річний хлопчик. Пошкоджені приватні будинки та складські приміщення, у Вишневому виникли пожежі. Наслідки атаки продовжують ліквідовувати екстрені служби.

Про це повідомила Київська міська прокуратура, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Які наслідки атаки на Київщину

У Броварському районі внаслідок російської атаки постраждала 54-річна жінка. Вона отримала поранення стегна та була госпіталізована до лікарні, де їй надають необхідну медичну допомогу. Також пошкоджено приватний будинок.

У Вишневому Бучанського району ударний безпілотник влучив на територію приватного житлового будинку. Внаслідок атаки були зруйновані конструкції двох таунхаусів та виникла пожежа.

За попередніми даними, постраждали троє людей — 69-річна та 42-річна жінки, а також 8-річний хлопчик.

Читайте також:

Рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій провели розвідку та ліквідували пожежу. Наразі вони розбирають завали й обстежують зруйновані конструкції. Попередньо, загиблих немає.

Крім того, у Бучанському районі через російську атаку пошкоджені складські приміщення. Там також виникла пожежа, яку ліквідовують рятувальники.

Скільки людей постраждали від атак у Києві та області

За словами мера Віталія Кличка, від початку доби 1 вересня до столичних медиків звернулися 13 людей, які постраждали внаслідок російських атак. Троє з них — мешканці передмість Києва.

Дев'ять постраждалих наразі перебувають у медичних закладах столиці.

Правоохоронці документують наслідки ударів

За фактом чергової атаки на цивільні об'єкти Київщини розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — щодо вчинення воєнного злочину.

Прокурори спільно зі слідчими та іншими службами документують наслідки російської атаки та збирають докази воєнних злочинів Росії.

Новини.LIVE інформували, що в Подільському районі Києва російський дрон влучив у 16-поверховий житловий будинок. Унаслідок удару частково зруйновано фасад 13-го та 14-го поверхів, виникла пожежа, а троє людей отримали осколкові поранення.

Новини.LIVE також повідомляли про наслідки нічної атаки РФ на Бориспіль. Унаслідок удару по п'ятиповерхівці постраждали вісім людей, серед них дитина, а частині мешканців довелося вибивати двері сокирами через деформацію конструкцій будинку.