Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Россия уже шестые сутки атакует Киевщину: четверо пострадавших, горели дома и склад

Россия уже шестые сутки атакует Киевщину: четверо пострадавших, горели дома и склад

Ua ru
2 сентября 2026 00:29
Россия уже шестые сутки атакует Киевскую область: горели дома и склад
Последствия российского нападения в Вишневом. Фото: ГСЧС

Российские войска уже шестые сутки подряд наносят удары по Киевской области с помощью ударных беспилотников. В результате очередных ударов пострадали четверо человек, в том числе 8-летний мальчик. Повреждены частные дома и складские помещения, в Вишневом возникли пожары. Последствия атаки продолжают ликвидировать экстренные службы.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает Новини.LIVE.

Реклама

Каковы последствия атаки на Киевскую область

В Броварском районе в результате российской атаки пострадала 54-летняя женщина. Она получила ранение в бедро и была госпитализирована в больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь. Также поврежден частный дом.

В Вишневом Бучанского района ударный беспилотник попал на территорию частного жилого дома. В результате атаки были разрушены конструкции двух таунхаусов и возник пожар.

По предварительным данным, пострадали три человека — 69-летняя и 42-летняя женщины, а также 8-летний мальчик.

Читайте также:

Спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям провели разведку и ликвидировали пожар. Сейчас они расчищают завалы и обследуют разрушенные конструкции. По предварительным данным, погибших нет.

Кроме того, в Бучанском районе в результате российского нападения повреждены складские помещения. Там также возник пожар, который ликвидируют спасатели.

Сколько человек пострадали от атак в Киеве и области

По словам мэра Виталия Кличко, с начала суток 1 сентября к столичным медикам обратились 13 человек, пострадавших в результате российских атак. Трое из них — жители пригородов Киева.

Девять пострадавших в настоящее время находятся в медицинских учреждениях столицы.

Правоохранители фиксируют последствия ударов

По факту очередной атаки на гражданские объекты Киевской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — о совершении военного преступления.

Прокуроры совместно со следователями и другими службами документируют последствия российской атаки и собирают доказательства военных преступлений России .

Новини.LIVE сообщали, что в Подольском районе Киева российский дрон попал в 16-этажный жилой дом. В результате удара частично разрушен фасад 13-го и 14-го этажей, возник пожар, а трое человек получили осколочные ранения.

Новини.LIVE также сообщали о последствиях ночной атаки РФ на Борисполь. В результате удара по пятиэтажному дому пострадали восемь человек, среди них ребенок, а части жильцов пришлось выбивать двери топорами из-за деформации конструкций здания.

Киев Киевская область разрушения пострадавшие атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации