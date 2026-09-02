Россия уже шестые сутки атакует Киевскую область: горели дома и склад

Последствия российского нападения в Вишневом. Фото: ГСЧС

Российские войска уже шестые сутки подряд наносят удары по Киевской области с помощью ударных беспилотников. В результате очередных ударов пострадали четверо человек, в том числе 8-летний мальчик. Повреждены частные дома и складские помещения, в Вишневом возникли пожары. Последствия атаки продолжают ликвидировать экстренные службы.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает Новини.LIVE.

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Каковы последствия атаки на Киевскую область

В Броварском районе в результате российской атаки пострадала 54-летняя женщина. Она получила ранение в бедро и была госпитализирована в больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь. Также поврежден частный дом.

В Вишневом Бучанского района ударный беспилотник попал на территорию частного жилого дома. В результате атаки были разрушены конструкции двух таунхаусов и возник пожар.

По предварительным данным, пострадали три человека — 69-летняя и 42-летняя женщины, а также 8-летний мальчик.

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Спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям провели разведку и ликвидировали пожар. Сейчас они расчищают завалы и обследуют разрушенные конструкции. По предварительным данным, погибших нет.

Кроме того, в Бучанском районе в результате российского нападения повреждены складские помещения. Там также возник пожар, который ликвидируют спасатели.

Сколько человек пострадали от атак в Киеве и области

По словам мэра Виталия Кличко, с начала суток 1 сентября к столичным медикам обратились 13 человек, пострадавших в результате российских атак. Трое из них — жители пригородов Киева.

Девять пострадавших в настоящее время находятся в медицинских учреждениях столицы.

Правоохранители фиксируют последствия ударов

По факту очередной атаки на гражданские объекты Киевской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — о совершении военного преступления.

Прокуроры совместно со следователями и другими службами документируют последствия российской атаки и собирают доказательства военных преступлений России .

Новини.LIVE сообщали, что в Подольском районе Киева российский дрон попал в 16-этажный жилой дом. В результате удара частично разрушен фасад 13-го и 14-го этажей, возник пожар, а трое человек получили осколочные ранения.

Новини.LIVE также сообщали о последствиях ночной атаки РФ на Борисполь. В результате удара по пятиэтажному дому пострадали восемь человек, среди них ребенок, а части жильцов пришлось выбивать двери топорами из-за деформации конструкций здания.