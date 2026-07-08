Удар по Києву 8 липня — дрон влучив у 25-поверхівку

Наслідки влучання у багатоповерхівку в Києві. Фото: Новини.LIVE

Російські війська вдень 8 липня атакували Київ ударними дронами. Ворожий безпілотник влучив у 25-поверхівку на рівні 16 поверху.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на мера Києва Віталія Кличка та очільника КМВА Тимура Ткаченка.

Наслідки удару по Києву 8 липня

О 17:29 Віталій Кличко повідомив, що у Деснянському районі трапилося влучання БпЛА в 25-поверховий житловий будинок на рівні 16 поверху. На місці працюють усі екстрені служби.

Наслідки обстрілу Києва 8 липня. Фото: Новини.LIVE

"У багатоповерхівці в Деснянському районі, куди влучив ворожий БпЛА, сталося загоряння на верхньому поверсі. Під час розвідки рятувальники евакуювали та передали медикам постраждалу дитину. Розвідка в будинку триває", — розповів міський голова.

Водночас Тимур Ткаченко додав, що у Деснянському районі надзвичайники врятували дитину із різаними ранами обличчя. Її передали медикам. На місці продовжуються роботи.

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За його словами, наразі відомо про 13 постраждалих у столиці, дев'ятеро із них госпіталізували медики. Двоє поранених перебувають у важкому стані. Ще троє людей загинули.

Як писали Новини.LIVE, у Києві сьогодні дрон РФ впав біля газорозподільної станції. На місця та поблизу спалахнули пожежі.

Також ми писали, що сьогодні минає два роки після ракетного удару по "Охматдиту". Попри масштабні руйнування, медзаклад уже повністю відновив роботу.