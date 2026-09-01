Вибухи у Києві 1 вересня через удари балістикою

Люди ховаються на станції метро у Києві під час повітряної тривоги. Фото: КП "Київський метрополітен"

Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 1 вересня. Росіяни атакують столицю балістичними ракетами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.

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Звуки вибухів у Києві 1 вересня

"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", — йшлося у повідомленні КМВА о 02:12.

Однак зауважимо, що тривога була оголошена у більшості областей України. Вже о 02:21 Повітряні сили ЗСУ зафіксували в напрямку Києва пуск балістики, після чого у місті пролунала серія дуже гучних вибухів. Згодом серія вибухів повторилася.

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