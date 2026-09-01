Обстріл Києва та області 31 серпня - зафіксовано пожежі, постраждала людина

Рятувальник. Ілюстративне фото: t.me/dsns_telegram

Росіяни понеділок ввечері, 31 серпня, продовжили атакувати Київ та область. Внаслідок нових атак знову постраждали люди, зафіксовані пошкодження і не тільки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМВА та сайт Київської ОВА.

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Наслідки атаки РФ по Києву 31 серпня

Зауважимо, що ворог продовжує свої масовані атаки по столиці України. Вони були як після 20:00, так і зараз приблизно о 00:05 у Києві вчергове було чути вибухи. Проте станом на 00:15 у місті пролунав відбій тривоги.

За цей час мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram писав, що наслідки обстрілів зафіксовані одразу у кількох районах. Зокрема:

у Голосіївському районі уламки БпЛА впали на узбіччя дороги, загорілася трава. Окрім того, уламки виявлені на нежитлових територіях за двома адресами;

уламки БпЛА впали на узбіччя дороги, загорілася трава. Окрім того, уламки виявлені на нежитлових територіях за двома адресами; у Дарницькому районі теж пожежа внаслідок падіння БпЛА;

теж пожежа внаслідок падіння БпЛА; у Солом'янському — загорання трави біля лісосмуги.

Пост Кличка. Фото: скриншот

Київська область

Тим часом у Київській ОВА в Telegram теж поінформували, що ворог продовжував атакувати область. Зокрема, росіяни поранили ще одну людину, через що кількість постраждалих в регіоні за збільшилася до 9.

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"У Бучанському районі жінка отримала уламкове поранення ноги. Її госпіталізували до місцевої лікарні, де медики надають всю необхідну допомогу", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, у Бучанському районі пошкоджено два приватні будинки.

Пост Київської ОВА. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, уряд може змінити правила роботи Києва під час повітряних тривог. Зокрема, пропонується розділити тривоги на "жовту" та "червону", дозволити рух мостами, скоригувати комендантську годину і не тільки.

Також ми писали, що за словами нардепа Руслана Горбенко, вже у вересні Київ та область отримати статус прифронтових територій.