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Главная Киев РФ ударила по Борисполю: повреждены дом и предприятие, погиб человек

РФ ударила по Борисполю: повреждены дом и предприятие, погиб человек

Ua ru
1 сентября 2026 04:09
Обстрел Борисполя 1 сентября — повреждён дом и погиб человек
Срочная новость

В ночь на 1 сентября россияне атаковали Киевскую область с помощью дронов и ракет. В результате обстрела в Борисполе зафиксированы повреждения дома и предприятия, есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Киевской областной государственной администрации.

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Последствия обстрела Борисполя 1 сентября

Глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко сообщил, что враг вновь целенаправленно наносил удары по гражданским объектам и жилым домам. В частности, под ударом оказался Борисполь.

«В Борисполе в результате атаки поврежден 5-этажный жилой дом. На парковке рядом загорелись автомобили. Пожар уже ликвидирован. Из дома эвакуировали 48 человек. На данный момент известно о 8 пострадавших, среди них — ребенок. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Кроме того, враг повредил предприятие. В результате атаки погиб один человек, еще один получил ранения.

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В настоящее время на месте событий работают спасатели, медики, полицейские и все необходимые службы. Ликвидация и фиксация последствий продолжаются.

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Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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