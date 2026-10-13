Атака на Київ 13 жовтня - горить багатоповерхівка і склади

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Росіяни пізно ввечері, 13 жовтня, вчергове атакували Київ балістикою. Внаслідок ворожих ударів наслідки зафіксовані одразу в кількох районах столиці. Зокрема, пошкоджено будинок та загорілися склади.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Київської ОВА.

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Перші наслідки обстрілу Києва 13 жовтня

Зауважимо, що о 22:40 у Києві та більшості областей України оголосили повітряну через ракетну небезпеку. Згодом у місті було чути гучні вибухи, а моніторингові канали писали, що ворог вдарив балістикою.

Наразі мер Києва Віталій Кличко та КМВА у своїх Telegram-каналах повідомили, що наслідки зафіксовано щонайменше у Деснянському та Дніпровському районах

Зокрема, у Деснянському районі зафіксовано влучання в 9-поверховий будинок, через що виникла пожежа. Окрім того, внаслідок атаки палає складська будівля.

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Також відомо, що у Дніпровському районі теж виникло загорання складської будівлі.

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