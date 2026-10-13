Партнери не попередили про пуски ракет по Києву - Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що міжнародні партнери не попередили Україну про запуск п’яти балістичних ракет, які вдарили по Києву та пошкодили цивільну інфраструктуру. Глава держави проінформував, що було атаковано 19 регіонів.

Про це український лідер повідомив у своєму дописі, передає Новини.LIVE.

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Зеленський заявив про відсутність попередження щодо балістики

Президент України повідомив, що завчасне інформування про запуски російських балістичних ракет є одним із найважливіших питань у сфері безпеки України. Такі дані дають змогу оперативно реагувати на загрозу та рятувати життя людей.

"Був і доволі підлий удар балістикою по Києву – п’ять ракет, які влучили по цивільній інфраструктурі. Щодо цього удару, на жаль, не було попередження від партнерів. Розвідувальні дані про запуск російських балістичних ракет допомагають рятувати життя людей, і це одне з найбільш критичних питань. Саме це допомагає запобігати вбивствам, коли попередження про балістику є", — написав Володимир Зеленський.

Росія атакувала Україну понад сотнею засобів ураження

Президент повідомив, що від вечора російські війська застосували проти України понад 100 засобів нападу, серед яких реактивні дрони, баражуючі боєприпаси та балістичні ракети. Значну частину повітряних цілей вдалося збити.

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"У Харкові був зруйнований звичайний житловий будинок, рятувальна операція тривала фактично всю ніч – шукали людей під завалами. Від цього удару по будинку в Харкові загинули чотири людини. Мої співчуття всім рідним та близьким. Поранено загалом за один вечір і тільки в Харкові 41 людину", — повідомив президент.

Загалом під російськими ударами опинилися 19 регіонів України, зокрема енергетичні об’єкти та критична інфраструктура.

Зеленський заявив про порушення енергетичного перемир’я

Президент також повідомив, що протягом двох діб після оголошення президентом США Дональдом Трампом енергетичного перемир’я Україна не завдавала ударів по російських НПЗ та енергетичній інфраструктурі. Водночас, Росія продовжила атакувати українські енергетичні об’єкти та критичну інфраструктуру.

Зеленський наголосив, що Україна готова до взаємних кроків для деескалації, однак для цього необхідний дієвий тиск на Росію. Він також підкреслив, що затримки військової допомоги Україні та ускладнення захисту від балістичних ракет не сприяють наближенню миру.

"Наша позиція незмінна: Україна готова до дзеркальних деескалаційних кроків, і потрібен дієвий тиск на Росію, щоб деескалація була. Війни завершуються тоді, коли агресор відчуває, що у нього немає можливості війну затягувати. Тиск світу на Росію сприяє саме цьому – наближенню миру. Але пряма чи опосередкована підтримка Росії, гальмування допомоги Україні та ускладнення захисту життя від балістики – це те, що точно не спрацює на мир", — написав Зеленський.

Новини.LIVE писали, що ввечері 12 жовтня російські війська атакували Київ ракетами. Варто зазначити, що в цей момент повітряної тривоги не було. У Дніпровському районі столиці під ударом опинився об’єкт транспортної інфраструктури.

Новини.LIVE інформували, що в Києві гостро постало питання підготовки до зимового періоду в умовах війни. Стало відомо, що Верховна Рада підтримала пропозицію запросити міського голову столиці Віталія Кличка до парламенту, аби заслухати його щодо готовності міста до опалювального сезону.