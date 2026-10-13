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Главная Киев Россия нанесла ракетный удар по Киеву: поврежден дом, горят склады

Россия нанесла ракетный удар по Киеву: поврежден дом, горят склады

Ua ru
13 октября 2026 23:13
Нападение на Киев 13 октября — горит многоэтажное здание и склады
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Поздно вечером 13 октября россияне в очередной раз нанесли ракетный удар по Киеву. В результате вражеских ударов повреждения зафиксированы сразу в нескольких районах столицы. В частности, поврежден жилой дом и загорелись склады.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Киевской ОГА.

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Первые последствия обстрела Киева 13 октября

Отметим, что в 22:40 в Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу из-за ракетной угрозы. Впоследствии в городе были слышны громкие взрывы, а мониторинговые каналы сообщали, что враг нанес удар баллистическими ракетами.

На данный момент мэр Киева Виталий Кличко и КМГА в своих Telegram-каналах сообщили, что последствия зафиксированы как минимум в Деснянском и Днепровском районах

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В частности, в Деснянском районе зафиксировано попадание в 9-этажный дом, из-за чего возник пожар. Кроме того, в результате атаки горит складское здание.

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Также известно, что в Днепровском районе тоже возник пожар в складском здании.

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Киев пожар взрыв обстрелы война в Украине разрушения
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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