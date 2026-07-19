РФ вдарила по Київщині: пошкоджені склади та постраждали люди

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Росіяни в ніч проти 19 липня здійснили масовану атаку на Київському область. В одному з районів зафіксовано наслідки обстрілу і є постраждалі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Київської ОВА.

Наслідки атаки РФ на Київщину 19 липня

Тимчасовий виконував обов'язків голови Київської ОВА Руслан Олійник написав у Facebook, що внаслідок обстрілу у Бучанському районі постраждали двоє людей. Зокрема:

Жінка отримала отруєння продуктами горіння, проте після огляду лікарів її відпустили додому. Їх життю нічого не загрожує;

постраждав і чоловік, якого з множинними осколковими пораненнями госпіталізували до обласної лікарні.

"Внаслідок ворожої атаки також пошкоджено складські приміщення та виникли пожежі. На місцях працюють рятувальники, медики, поліцейські та всі необхідні оперативні служби. Триває ліквідація наслідків і фіксація завданих руйнувань", — сказав Олійник.



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