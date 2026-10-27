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Главная Киев РФ ударила по Южному мосту в Киеве: движение авто и метро ограничено

РФ ударила по Южному мосту в Киеве: движение авто и метро ограничено

Ua ru
27 октября 2026 05:09
27 октября Россия атаковала Южный мост — движение автомобилей и метро приостановлено Unsplash
Южный мост. Фото: Unsplash

В ночь на 27 октября россияне обстреляли Киев баллистическими ракетами. Враг поразил Южный мост, в результате чего были зафиксированы повреждения и ограничено движение как обычных автомобилей, так и метро.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт КГГА.

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Движение по Южному мосту в Киеве перекрыто

Киевская городская военная администрация в своем Telegram-канале сообщила, что в настоящее время на Южном мосту ограничено движение автомобилей и поездов «зеленой» линии метро.

"В связи с вражеской атакой на столицу ограничено движение транспорта по Южному мосту. Поезда на зеленой (Сырецко-Печерской) линии метрополитена курсируют между станциями "Сырец" — "Выдубичи" и "Осокорки" — "Червоный Хутор"", — говорится в сообщении.

Также в КГГА призвали киевлян учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

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Между тем мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram уточнил, что россияне нанесли удар по мосту, в результате чего имеются повреждения, в том числе инфраструктуры метро.

Південний міст Києва закрили через атаку РФ 27 жовтня
Посты местных властей о последствиях атаки. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, вечером 26 октября россияне также атаковали Киев баллистическими ракетами. Враг поразил территорию одного из университетов, территорию рядом со станцией метро, жилые дома и не только.

Также мы писали, что ночью 27 октября в Киеве были введены экстренные отключения света. Точные причины, почему это произошло, неизвестны.

Киев метро взрыв обстрелы Южный мост
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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