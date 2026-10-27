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Головна Київ У Києві введені екстрені відключення світла: графіки не діють

У Києві введені екстрені відключення світла: графіки не діють

Ua ru
27 жовтня 2026 00:48
Блекаут у Києві - введені екстрені відключення світла 27 жовтня
Жінка у темряві з телефоном. Фото: Новини.LIVE

В ніч проти 27 жовтня у Київ вчергове зіткнувся з відключеннями світла. Наразі у столиці запровадження екстрені відключення, що означає, що графіки відсутності світла станом на зараз не діють.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на власного кореспондента та сайт ДТЕК.

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Екстрені відключення світла у Києві 27 жовтня

Цієї ночі місцеві пабліки у Telegram повідомили, що як мінімум половина Оболонського району залишилися без світла, хоча за графіками світло має бути. Водночас цю інформацію підтверджує журналіст Новини.LIVE.

Тим часом на сайті компанії ДТЕК вказано, що наразі в столиці введені екстрені відключення світла. У зв'язку з цим графіки не діють.

"За наказом НЕК Укренерго введені екстрені відключення світла електроенергії. Графіки відключень при цьому не діють. Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему", — йдеться у повідомленні.

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Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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