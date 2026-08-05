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Головна Київ РФ вдарила по розподільчих центрах "Сільпо": загинули шестеро працівників

РФ вдарила по розподільчих центрах "Сільпо": загинули шестеро працівників

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2026 12:45
Шестеро працівників Сільпо загинули внаслідок російського обстрілу 5 серпня
Працівник ДСНС ліквідовує пожежу. Фото: ДСНС

Унаслідок російського обстрілу в ніч на 5 серпня сталися пожежі на двох розподільчих центрах мережі "Сільпо". За попередніми даними, загинули шестеро працівників. Інформація про кількість постраждалих уточнюється.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужба "Сільпо".

Сільпо
Допис пресслужби "Сільпо". Фото: скриншот

Удар по складах "Сільпо": кількість постраждалих уточнюється

За останніми даними, жертвами обстрілу стали шестеро працівників "Сільпо". У компанії заявили, що підтримують зв'язок із родинами загиблих і готові надати їм усю необхідну допомогу.

"Це невимовна втрата для всіх нас. Ми постійно на зв'язку з близькими потерпілих і готові надати всю необхідну допомогу... Інформація про кількість постраждалих ще уточнюється", — йдеться у повідомленні.

У компанії також висловили щирі співчуття родинам, друзям і близьким загиблих працівників.

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Як писали Новини.LIVE, внаслідок російського удару було знищено близько 90% логістичного складу "Епіцентру", де зберігалися товари для торговельних центрів мережі по всій Україні. Масштабних руйнувань також зазнав розподільчий комплекс Rozetka у Броварах, який після влучання трьох балістичних ракет відновленню не підлягає.

Під час масованої атаки російські війська також вдарили касетними боєприпасами по сортувальному терміналу "Нової пошти" у Києві. У компанії повідомили про значні пошкодження логістичної інфраструктури. Влада наголосила, що основними цілями нічної атаки стали цивільні складські та логістичні об’єкти.

Київська область балістична атака Сільпо
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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