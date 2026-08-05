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Главная Киев Россия нанесла удар по распределительным центрам "Сильпо": погибли шесть сотрудников

Россия нанесла удар по распределительным центрам "Сильпо": погибли шесть сотрудников

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2026 12:45
Шестеро сотрудников Сильпо погибли в результате российского обстрела 5 августа
Сотрудник ГСЧС тушит пожар. Фото: ГСЧС

В результате российского обстрела в ночь на 5 августа произошли пожары на двух распределительных центрах сети "Сильпо". По предварительным данным, погибли шесть сотрудников. Информация о количестве пострадавших уточняется.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу "Сильпо".

Сільпо
Сообщение пресс-службы "Сильпо". Фото: скриншот

Удар по складам "Сильпо": количество пострадавших уточняется

По последним данным, жертвами обстрела стали шестеро сотрудников "Сильпо". В компании заявили, что поддерживают связь с семьями погибших и готовы оказать им всю необходимую помощь.

"Это невыразимая утрата для всех нас. Мы постоянно на связи с близкими пострадавших и готовы оказать всю необходимую помощь... Информация о количестве пострадавших еще уточняется", — говорится в сообщении.

В компании также выразили искренние соболезнования семьям, друзьям и близким погибших сотрудников.

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Как писали Новини.LIVE, в результате российского удара было уничтожено около 90% логистического склада "Эпицентра", где хранились товары для торговых центров сети по всей Украине. Масштабных разрушений также подвергся распределительный комплекс Rozetka в Броварах, который после попадания трех баллистических ракет восстановлению не подлежит.

Во время массированной атаки российские войска также нанесли удар кассетными боеприпасами по сортировочному терминалу "Новой почты" в Киеве. В компании сообщили о значительных повреждениях логистической инфраструктуры. Власти подчеркнули, что основными целями ночной атаки стали гражданские складские и логистические объекты.

Киевская область балистическая атака Сильпо
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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