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Головна Київ Росія знищила 90% логістичного складу "Епіцентру": фоторепортаж із місця влучання

Росія знищила 90% логістичного складу "Епіцентру": фоторепортаж із місця влучання

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2026 12:14
Удар РФ по складу Епіцентру 5 серпня: фото після знищення 90% комплексу
Пошкоджений внаслідок атаки "Епіцентр". Фото: Новини.LIVE

У компанії "Епіцентр" повідомили, що внаслідок російського удару було знищено близько 90% логістичного складу. На об'єкті зберігалися продукти харчування, побутова хімія та інші товари, які постачалися до торговельних центрів мережі по всій Україні. Під час атаки на території перебувала охорона, однак ніхто з працівників не постраждав.

Про це повідомив директор логістичного центру "Віскозна" компанії "Епіцентр" Анатолій Саприкін у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

Епіцентр на Віскозній
Склад "Епіцентру" після атаки. Фото: Новини.LIVE

Вигорілі склади та зруйновані приміщення: що залишилось від складу "Епіцентру"

Російський удар практично повністю знищив складський комплекс.

За словами Саприкіна, на складі зберігалися продукти харчування, побутова хімія та інші товари широкого вжитку, які постачалися до торговельних центрів "Епіцентр" у Києві та інших регіонах України.

вибите вікно, Епіцентр 5 серпня
Вибиті вікна внаслідок атаки. Фото: Новини.LIVE

Керівник прибув на місце події близько другої години ночі й побачив масштабну пожежу. Він зазначив, що під час атаки на території перебували працівники охорони, проте, на щастя, ніхто з них не постраждав.

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Зруйновані склади "Епіцентру". Фото: Новини.LIVE

За попередньою інформацією, по логістичному комплексу було завдано щонайменше двох ударів. Один із них припав на центральну частину складу, інший — на фасадну частину будівлі.

За оцінкою компанії, після атаки знищено близько 90% логістичного складу.

Як писали Новини.LIVE, окупанти під час масованої атаки по Києву завдали удару касетними боєприпасами по одному з відділень "Нової пошти". Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю та інфраструктуру, однак компанія продовжує оцінювати масштаби руйнувань. На місці працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Також у ніч проти 5 серпня російські балістичні ракети повністю знищили розподільчий складський комплекс Rozetka у Броварах. Логістичний центр, відкритий у 2017 році, обробляв понад 100 тисяч замовлень на добу та забезпечував доставку товарів по всій Україні. У компанії заявили, що після останнього удару відновити складський комплекс уже неможливо.

Київська область Епіцентр склад
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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