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Головна Київ РФ вдарила по транспортному об'єкту в Києві

РФ вдарила по транспортному об'єкту в Києві

Ua ru
22 жовтня 2026 00:16
Обстріл Києва 22 жовтня - атаковано об'єкт транспортної інфраструктури facebook.com/DSNSKyiv
Рятувальники. Ілюстративне фото: facebook.com/DSNSKyiv

Росіяни в ніч з 21 проти 22 жовтня знову намагаються атакувати Київ дронами. Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання в один з об'єктів, а також зросла кількість постраждалих через ворожі атаки, які сталися ввечері 21 жовтня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМДА.

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Наслідки обстрілу Києва в ніч проти 22 жовтня

За даними Повітряних сил ЗСУ, цієї ночі над Києвом знову фіксуються ударні безпілотники росіян. Мер міста Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі вже написав про перші наслідки нічної атаки.

"У Дарницькому районі влучання на територію об’єкту транспортної інфраструктури. Екстрені служби прямують на місце", — йдеться у повідомленні.

Також в наступному дописі він додав, що внаслідок ударів балістикою, що сталися ввечері 21 жовтня, кількість постраждалих зросла вже до 6. Наразі 4 поранених медики госпіталізували.

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Пост Кличка. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, ввечері 21 жовтня внаслідок ударів РФ по Києву було пошкоджено приватні житлові будинки та автозаправну станцію. На той момент було відомо про щонайменше двох постраждалих.

Також ми писали, що "Укрзалізниця" встановила у Києві та області вже 33 мобільні укриття. Вони розташовані на залізничних об'єктах.

Київ вибух обстріли дрони постраждалі
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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