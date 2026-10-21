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Головна Київ Удар по Києву: пошкоджено будинки та АЗС, є постраждалі

Удар по Києву: пошкоджено будинки та АЗС, є постраждалі

Ua ru
21 жовтня 2026 22:43
Удар по Києву 21 жовтня: пошкоджено будинки та АЗС, є постраждалі ДСНС Рівненщини
Рятувальники ДСНС. Ілюстративне фото: ДСНС Рівненщини

В столиці ввечері 21 жовтня пролунали потужні вибухи. У Дніпровському районі Києва внаслідок удару РФ пошкоджено приватні житлові будинки та автозаправну станцію. Повідомляється про постраждалих.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на КМВА та Повітряні Сили ЗС України.

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Наслідки ворожої атаки в Дніпровському районі 21 жовтня

Ввечері 21 жовтня в Києві пролунала низка потужних вибухів. Повітряні Сили ЗС України зазначили, що це були балістичні ракети.

Удар по Києву: пошкоджено будинки та АЗС, є постраждалі - фото 1
Допис Повітряних Сил ЗС України. Скриншот: Telegram

Київська міська державна адміністрація повідомила про пошкодження зафіксували на двох локаціях у Дніпровському районі. На одній із них внаслідок удару постраждали приватні житлові будинки. На іншій локації пошкоджено АЗС та є влучання на СТО. Повідомляється, що під завалами можуть бути люди. 

Наразі відомо про двох постраждалих, їм вже надається допомога.

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Допис КМДА. Скриншот: Telegram

Ми писали, що ніч проти 19 жовтня внаслідок ракетного удару РФ по столиці пошкоджено офіс редакції газети "Закон і Бізнес". Ракета влучила неподалік офісу, а вибухова хвиля вибила вікна, зруйнувала внутрішні перегородки та пошкодила обладнання.

Новини.LIVE інформували, що "Укрзалізниця" вже встановила 33 первинні мобільні укриття в Києві. Всі вони розташовані на залізничних обʼєктах, відомо, що їх встановлюють у рамках Плану стійкості Укрзалізниці.

Київ ракети війна в Україні атака балістичні ракети
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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