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Главная Киев РФ ударила по транспортному объекту в Киеве

РФ ударила по транспортному объекту в Киеве

Ua ru
22 октября 2026 00:16
Обстрел Киева 22 октября — подвергся атаке объект транспортной инфраструктуры facebook.com/DSNSKyiv
Спасатели. Иллюстративное фото: facebook.com/DSNSKyiv

Россияне в ночь с 21 на 22 октября вновь пытаются атаковать Киев с помощью дронов. В результате обстрела зафиксировано попадание в один из объектов, а также возросло число пострадавших в результате вражеских атак, произошедших вечером 21 октября.

Об этом сообщает Новинни.LIVE со ссылкой на сайт КГГА.

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Последствия обстрела Киева в ночь на 22 октября

По данным Воздушных сил ВСУ, этой ночью над Киевом вновь фиксируются ударные беспилотники россиян. Мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале уже написал о первых последствиях ночной атаки.

"В Дарницком районе произошло попадание на территорию объекта транспортной инфраструктуры. Экстренные службы направляются на место", — говорится в сообщении.

Также в следующем посте он добавил, что в результате ракетных ударов, произошедших вечером 21 октября, число пострадавших возросло уже до 6. На данный момент 4 раненых госпитализированы медиками.

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Пост Кличко. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, вечером 21 октября в результате ударов РФ по Киеву были повреждены частные жилые дома и автозаправочная станция. На тот момент было известно о как минимум двух пострадавших.

Также мы писали, что "Укрзализныця" установила в Киеве и области уже 33 мобильных укрытия. Они расположены на железнодорожных объектах.

Киев взрыв обстрелы дроны пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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