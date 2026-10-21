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Головна Київ Укрзалізниця встановила 33 мобільні укриття в Києві та області

Укрзалізниця встановила 33 мобільні укриття в Києві та області

Ua ru
21 жовтня 2026 14:58
У Києві та області встановили 33 мобільні укриття Укрзалізниця
Укриття, яке встановила Укрзалізниця. Фото: Укрзалізниця

У Києві та області Укрзалізниця вже встановила 33 первинні мобільні укриття. Вони розташовані на залізничних обʼєктах. Їх встановлюють у рамках Плану стійкості Укрзалізниці.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниця, передає Новини.LIVE.

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Укриття від Укрзалізниці

"З огляду на зміну тактики російських атак — тривалі комбіновані удари із застосуванням безпілотників і ракет — компанія планує встановити ще 128 укриттів у столиці та області й майже 650 — в інших регіонах України", — йдеться у повідомленні.

З початку повномасштабної війни Укрзалізниця встановила вже 434 первинні укриття.

В першу чергу їх зводять у зонах підвищеного ризику — біля стратегічно важливих об’єктів, що забезпечують рух поїздів, а також на станціях, де немає інших споруд, призначених для захисту людей і включених до фонду захисних укриттів Укрзалізниці.

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Модульні укриття вже не раз підтверджували свою дієвість під час атак російських безпілотників, забезпечуючи захист працівників залізниці та допомагаючи зберігати людські життя.

"Встановлення первинних (мобільних) укриттів — частина Плану стійкості Укрзалізниці. Він має посилити захист працівників і забезпечити безперервний рух поїздів навіть в умовах тривалих комбінованих атак", — йдеться у повідомленні.

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Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на народного депутата України Сергія Нагорняка, лише чотири з 11 трансформаторів на підстанціях, які постачають електроенергію до Києва та передають її в інші регіони України, мають належний захист. 

Раніше прем’єр-міністр України Сергій Корецький висловився щодо готовності Києва до зими. На його думку, столична влада могла б зробити більше для підготовки до холодного сезону. 

Київ Укрзалізниця Київська область обстріли безпека укриття
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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