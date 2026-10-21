Укрзалізниця встановила 33 мобільні укриття в Києві та області
У Києві та області Укрзалізниця вже встановила 33 первинні мобільні укриття. Вони розташовані на залізничних обʼєктах. Їх встановлюють у рамках Плану стійкості Укрзалізниці.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниця, передає Новини.LIVE.
Укриття від Укрзалізниці
"З огляду на зміну тактики російських атак — тривалі комбіновані удари із застосуванням безпілотників і ракет — компанія планує встановити ще 128 укриттів у столиці та області й майже 650 — в інших регіонах України", — йдеться у повідомленні.
З початку повномасштабної війни Укрзалізниця встановила вже 434 первинні укриття.
В першу чергу їх зводять у зонах підвищеного ризику — біля стратегічно важливих об’єктів, що забезпечують рух поїздів, а також на станціях, де немає інших споруд, призначених для захисту людей і включених до фонду захисних укриттів Укрзалізниці.
Модульні укриття вже не раз підтверджували свою дієвість під час атак російських безпілотників, забезпечуючи захист працівників залізниці та допомагаючи зберігати людські життя.
"Встановлення первинних (мобільних) укриттів — частина Плану стійкості Укрзалізниці. Він має посилити захист працівників і забезпечити безперервний рух поїздів навіть в умовах тривалих комбінованих атак", — йдеться у повідомленні.
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