Україна
РФ вдарила по цивільній інфраструктурі в Києві — фоторепортаж

РФ вдарила по цивільній інфраструктурі в Києві — фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 10:48
Обстріл Києва 12 січня — наслідки удару по Солом'янському району — фото
Наслідки удару РФ по Києву 12 січня. Фото: Новини.LIVE / Дмитро Шеремет

У ніч проти 12 січня атаки Київ знову опинився під ударом російських безпілотників. Найбільших пошкоджень зазнав Солом'янський район столиці, де зафіксовано влучання та падіння уламків дронів.

Про це повідомляє журналіст Новини.LIVE Дмитро Шеремет із місця події.

Читайте також:

Наслідки обстрілу Києва 12 січня

У Солом'янському районі ворожий "Шахед" влучив у нежитлову будівлю. Внаслідок удару споруда зазнала значних руйнувань.

Обстріл Києва 12 січня - фото
Зруйнована будівля внаслідок обстрілу 12 січня. Фото: Новини.LIVE / Дмитро Шеремет
Наслідки обстрілу Києва 12 січня
Наслідки удару БпЛА по Солом'янському району 12 січня. Фото: Новини.LIVE / Дмитро Шеремет

Потужна вибухова хвиля пошкодила навколишню інфраструктуру. Зокрема, постраждав корпус одного з київських університетів, а також будівля загальноосвітньої школи — у приміщеннях вибито вікна та зафіксовано інші ушкодження.

На іншій локації Солом'янського району уламки збитого безпілотника впали у житловому кварталі. У декількох багатоповерхових будинках вибито вікна, пошкоджено балкони та зовнішні стіни.

Удар по Києву 12 січня - фото
Згоріле через удар БпЛА авто. Фото: Новини.LIVE / Дмитро Шеремет
Наслідки удару по Києву 12 січня
Пошкоджений будинок внаслідок удару РФ 12 січня. Фото: Новини.LIVE / Дмитро Шеремет

На місцях працюють екстрені та комунальні служби, триває фіксація наслідків атаки та уточнення обсягів завданих збитків.

Обстріл Києва 12 січня - фото наслідків
Пошкоджені вікна та балкони після удару БпЛА. Фото: Новини.LIVE / Дмитро Шеремет

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в ніч проти 12 січня Україну атакували понад 150 ударних БпЛА.

А також вночі окупанти завдали ударів по Одещині — відомо про постраждалих та руйнування критичної інфраструктури.

Київ обстріли війна в Україні атака Солом'янський район
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
