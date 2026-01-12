Обстріл Києва 12 січня — наслідки удару по Солом'янському району — фото

РФ вдарила по цивільній інфраструктурі в Києві — фоторепортаж
У ніч проти 12 січня атаки Київ знову опинився під ударом російських безпілотників. Найбільших пошкоджень зазнав Солом'янський район столиці, де зафіксовано влучання та падіння уламків дронів.
Про це повідомляє журналіст Новини.LIVE Дмитро Шеремет із місця події.
Наслідки обстрілу Києва 12 січня
У Солом'янському районі ворожий "Шахед" влучив у нежитлову будівлю. Внаслідок удару споруда зазнала значних руйнувань.
Потужна вибухова хвиля пошкодила навколишню інфраструктуру. Зокрема, постраждав корпус одного з київських університетів, а також будівля загальноосвітньої школи — у приміщеннях вибито вікна та зафіксовано інші ушкодження.
На іншій локації Солом'янського району уламки збитого безпілотника впали у житловому кварталі. У декількох багатоповерхових будинках вибито вікна, пошкоджено балкони та зовнішні стіни.
На місцях працюють екстрені та комунальні служби, триває фіксація наслідків атаки та уточнення обсягів завданих збитків.
Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в ніч проти 12 січня Україну атакували понад 150 ударних БпЛА.
А також вночі окупанти завдали ударів по Одещині — відомо про постраждалих та руйнування критичної інфраструктури.
