Обстріл Києва 12 січня — наслідки удару по Солом'янському району — фото

Наслідки удару РФ по Києву 12 січня. Фото: Новини.LIVE / Дмитро Шеремет

У ніч проти 12 січня атаки Київ знову опинився під ударом російських безпілотників. Найбільших пошкоджень зазнав Солом'янський район столиці, де зафіксовано влучання та падіння уламків дронів.

Про це повідомляє журналіст Новини.LIVE Дмитро Шеремет із місця події.

Реклама

Читайте також:

Наслідки обстрілу Києва 12 січня

У Солом'янському районі ворожий "Шахед" влучив у нежитлову будівлю. Внаслідок удару споруда зазнала значних руйнувань.

Зруйнована будівля внаслідок обстрілу 12 січня. Фото: Новини.LIVE / Дмитро Шеремет

Наслідки удару БпЛА по Солом'янському району 12 січня. Фото: Новини.LIVE / Дмитро Шеремет

Потужна вибухова хвиля пошкодила навколишню інфраструктуру. Зокрема, постраждав корпус одного з київських університетів, а також будівля загальноосвітньої школи — у приміщеннях вибито вікна та зафіксовано інші ушкодження.

На іншій локації Солом'янського району уламки збитого безпілотника впали у житловому кварталі. У декількох багатоповерхових будинках вибито вікна, пошкоджено балкони та зовнішні стіни.

Згоріле через удар БпЛА авто. Фото: Новини.LIVE / Дмитро Шеремет

Пошкоджений будинок внаслідок удару РФ 12 січня. Фото: Новини.LIVE / Дмитро Шеремет

На місцях працюють екстрені та комунальні служби, триває фіксація наслідків атаки та уточнення обсягів завданих збитків.

Пошкоджені вікна та балкони після удару БпЛА. Фото: Новини.LIVE / Дмитро Шеремет

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в ніч проти 12 січня Україну атакували понад 150 ударних БпЛА.

А також вночі окупанти завдали ударів по Одещині — відомо про постраждалих та руйнування критичної інфраструктури.