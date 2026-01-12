Обстрел Киева 12 января — последствия удара по Соломенскому району — фото

РФ ударила по гражданской инфраструктуре в Киеве — фоторепортаж
В ночь на 12 января атаки Киев снова оказался под ударом российских беспилотников. Наибольшие повреждения получил Соломенский район столицы, где зафиксировано попадание и падение обломков дронов.
Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Дмитрий Шеремет с места происшествия.
Последствия обстрела Киева 12 января
В Соломенском районе вражеский "Шахед" попал в нежилое здание. В результате удара сооружение претерпело значительные разрушения.
Мощная взрывная волна повредила окружающую инфраструктуру. В частности, пострадал корпус одного из киевских университетов, а также здание общеобразовательной школы - в помещениях выбиты окна и зафиксированы другие повреждения.
На другой локации Соломенского района обломки сбитого беспилотника упали в жилом квартале. В нескольких многоэтажных домах выбиты окна, повреждены балконы и наружные стены.
На местах работают экстренные и коммунальные службы, продолжается фиксация последствий атаки и уточнение объемов нанесенного ущерба.
Напомним, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 12 января Украину атаковали более 150 ударных БпЛА.
А также ночью оккупанты нанесли удары по Одесской области — известно о пострадавших и разрушениях критической инфраструктуры.
