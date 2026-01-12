Видео
Главная Киев РФ ударила по гражданской инфраструктуре в Киеве — фоторепортаж

РФ ударила по гражданской инфраструктуре в Киеве — фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 10:48
Обстрел Киева 12 января — последствия удара по Соломенскому району — фото
Последствия удара РФ по Киеву 12 января. Фото: Новини.LIVE / Дмитрий Шеремет

В ночь на 12 января атаки Киев снова оказался под ударом российских беспилотников. Наибольшие повреждения получил Соломенский район столицы, где зафиксировано попадание и падение обломков дронов.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Дмитрий Шеремет с места происшествия.

Последствия обстрела Киева 12 января

В Соломенском районе вражеский "Шахед" попал в нежилое здание. В результате удара сооружение претерпело значительные разрушения.

Обстріл Києва 12 січня - фото
Разрушенное здание в результате обстрела 12 января. Фото: Новини.LIVE / Дмитрий Шеремет
Наслідки обстрілу Києва 12 січня
Последствия удара БпЛА по Соломенскому району 12 января. Фото: Новини.LIVE / Дмитрий Шеремет

Мощная взрывная волна повредила окружающую инфраструктуру. В частности, пострадал корпус одного из киевских университетов, а также здание общеобразовательной школы - в помещениях выбиты окна и зафиксированы другие повреждения.

На другой локации Соломенского района обломки сбитого беспилотника упали в жилом квартале. В нескольких многоэтажных домах выбиты окна, повреждены балконы и наружные стены.

Удар по Києву 12 січня - фото
Сгоревшее из-за удара БпЛА авто. Фото: Новини.LIVE / Дмитрий Шеремет
Наслідки удару по Києву 12 січня
Поврежденный дом в результате удара РФ 12 января. Фото: Новини.LIVE / Дмитрий Шеремет

На местах работают экстренные и коммунальные службы, продолжается фиксация последствий атаки и уточнение объемов нанесенного ущерба.

Обстріл Києва 12 січня - фото наслідків
Поврежденные окна и балконы после удара БПЛА. Фото: Новини.LIVE / Дмитрий Шеремет

Напомним, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 12 января Украину атаковали более 150 ударных БпЛА.

А также ночью оккупанты нанесли удары по Одесской области — известно о пострадавших и разрушениях критической инфраструктуры.

Киев обстрелы война в Украине атака Соломенский район
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
