Атака на Київ 25 листопада — які об’єкти пошкоджено

РФ влучила по 13 локаціях у Києві — які об’єкти постраждали
У ніч проти 25 листопада російські окупанти вдарили по 13 локаціях у Києві. Вже відомо про шістьох загиблих та 14 поранених.
Про це розповіла речниця КМВА Катерина Поп в ефірі Ранок.LIVE.
Скільки загиблих та поранених у Києві
Окупанти застосували широкий спектр засобів ураження, зокрема, ударні дрони, крилаті та балістичні ракети.
"Попередньо завдано найбільше шкоди по цивільній інфраструктурі столиці... Поранених 14, серед них семирічний хлопчик. І шестеро загиблих... Зафіксовано пошкодження на 13 локаціях — це об'єкти цивільної інфраструктури, в основному житловий сектор... Семеро постраждалих госпіталізовано", — розповіла Поп.
У Дарницькому районі пошкоджено нежитлові будівлі, у Дніпровському та Печерському — житлові будинки.
"Найбільш значних пошкоджень зазнала житлова інфраструктура в Дніпровському районі, де в дев'ятиповерхівку влучив ворожий дрон. Врятовано і евакуйовано 16 киян, у тому числі троє дітей", — додала речниця.
Столиця після атаки залишилась частково без світла та тепла.
