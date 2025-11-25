Атака на Київ 25 листопада — які об’єкти пошкоджено

Пошкоджена будівля в Києві. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 25 листопада російські окупанти вдарили по 13 локаціях у Києві. Вже відомо про шістьох загиблих та 14 поранених.

Про це розповіла речниця КМВА Катерина Поп в ефірі Ранок.LIVE.

Скільки загиблих та поранених у Києві

Окупанти застосували широкий спектр засобів ураження, зокрема, ударні дрони, крилаті та балістичні ракети.

"Попередньо завдано найбільше шкоди по цивільній інфраструктурі столиці... Поранених 14, серед них семирічний хлопчик. І шестеро загиблих... Зафіксовано пошкодження на 13 локаціях — це об'єкти цивільної інфраструктури, в основному житловий сектор... Семеро постраждалих госпіталізовано", — розповіла Поп.

У Дарницькому районі пошкоджено нежитлові будівлі, у Дніпровському та Печерському — житлові будинки.

"Найбільш значних пошкоджень зазнала житлова інфраструктура в Дніпровському районі, де в дев'ятиповерхівку влучив ворожий дрон. Врятовано і евакуйовано 16 киян, у тому числі троє дітей", — додала речниця.

Столиця після атаки залишилась частково без світла та тепла.